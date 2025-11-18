Largas colas en Lidl esta semana para hacerse con el dispositivo que la DGT obliga a tener en enero: rebaja bastante su precio

A partir del 1 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) exigirá el uso de la nueva baliza V16. Actualmente convive con los triángulos de señalización, pero desde esa fecha los sustituirán. Conforme se acerca la fecha, los conductores tienen más prisa por hacerse con una de ellas, lo que está disparando las ventas del dispositivo hasta por siete en algunos establecimientos como Alcampo.

Según advierte la Guardia Civil, deberemos llevarlo en la guantera y, en caso de avería o accidente, activarla y colocarla preferiblemente en el techo del vehículo. Además de emitir la señal luminosa de advertencia, la baliza tendrá que estar conectada a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación. Si no tienes este dispositivo o no lo usas, te enfrentarás a multas de hasta 200 euros.

El dispositivo debe guardarse en la guantera, accesible y cargado. Aunque actualmente pueden convivir modelos con y sin conexión, el objetivo de la conectividad es comunicar la activación, desactivación y geoposicionamiento de la señal al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad. Esta información se enviará cada 100 segundos hasta que se remita la comunicación de desactivación. Por tanto, adquirir un equipo conectado desde el primer momento conlleva varias ventajas:

En la DGT podremos recibir las coordenadas de tu posición y eso nos ayudará a protegerte, difundiendo que hay un vehículo accidentado al resto de vehículos que se acerquen al lugar del accidente.

No tendrás que hacer una doble inversión, ya que el V16 conectado será el único elemento de señalización de peligro legal a partir del 1 de enero de 2026.

Estos aparatos se pueden conceguir ya en diferentes establecimientos como Lidl, como la "Señal de bengala V16 IoT" que ahota tiene un 45% de descuento y ha bajado de 54,90 a 29,99 euros. "Esta luz de advertencia, con tarjeta SIM integrada, transmite datos de forma anónima a la plataforma DGT 3.0 e indica la posición del vehículo sin necesidad de que el conductor abandone el mismo. Equipada con un soporte magnético, un indicador de batería y una batería de 9V incluida, está diseñada para una instalación rápida y sencilla".

Los propietarios de los vehículos serán responsables de que el coche disponga de la baliza y de que esté en condiciones adecuadas, mientras que el conductor debe utilizarla correctamente. Estas distinciones son algunos de los incentivos a la hora de establecer una sanción económica. Las multas van desde los 80 euros, por simplemente no disponer de ella, hasta los 200 euros en caso de no señalizar correctamente un vehículo averiado. En ningún caso supondrá la pérdida de puntos, salvo que el hecho de no usarla, o hacerlo de manera incorrecta, provoque otro siniestro, donde las sanciones pueden ser muchísimo mayores.