Lidl arrasa por tiempo limitado con su aspiradora low cost en forma de cuadrado que se adapta a la mano y deja el exterior de la persiana como recién instalado
Un pequeño aparato muy eficaz en todas las superficies planas: mesas, escritorios, encimeras o estantería
Lidl ha puesto a la venta un mini aspirador Silvercrest. Este se ha convertido en uno de los productos estrella de la temporada. Su promesa es sencilla: elimina las migas y el polvo sin esfuerzo, sin ruido y sin complicaciones.
Compacto, ligero y práctico, este producto se puede utilizar tanto en la cocina como en el escritorio o incluso en el coche. Los consumidores lo describen como un aliado indispensable, siempre listo para intervenir en cuestión de segundos.
Se acabó sacar la gran aspiradora para limpiar tres migas de la mesa baja: este pequeño aparato hace el trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Su tamaño miniatura es una de sus mayores ventajas. Con unas dimensiones de 8,2 × 8,2 × 6,4 cm y un peso pluma de 132 g, cabe fácilmente en una mano.
Además, funciona con dos pilas AA, sin necesidad de enchufarlo, lo que lo hace totalmente inalámbrico y autónomo. Lidl apuesta por la simplicidad. De hecho, basta con pulsar un botón para ponerlo en marcha. El aparato aspira eficazmente migas, polvo o pequeños residuos y se vacía en cuestión de segundos. El mini aspirador destaca sobre todo por su practicidad en el día a día: su depósito de 0,025 litros es suficiente para varios usos. Además, se limpia fácilmente con agua, su cuerpo transparente permite ver de un vistazo cuándo hay que vaciarlo y el botón de encendido, bien situado en la parte superior, se acciona con naturalidad con el dedo. Por todo ello, su manejo es muy intuitivo, incluso para niños o personas mayores. Esta comodidad de uso explica en parte su éxito. Este gadget de Lidl encuentra su lugar en cualquier sitio.
En la cocina, aspira las migas de pan después del desayuno y en un escritorio, elimina el polvo entre las teclas del teclado o cerca de la pantalla. En el coche, recoge los residuos atrapados en los rincones de los asientos. Rápidamente se convierte en un reflejo, un compañero cotidiano que evita las tareas más pesadas. Incluso lo puedes pasar por las laminas de las persianas para quitar la suciedad que se acumula.
Lidl también apuesta por la versatilidad. Este pequeño aparato es eficaz en todas las superficies planas: mesas, escritorios, encimeras o estanterías. Incluso puede utilizarlo después de realizar actividades creativas. Las purpurinas después de un taller, las virutas de goma después de colorear o el polvo de papel después de recortar desaparecen en cuestión de segundos con este aparato.
De este modo, su hogar estará siempre limpio entre dos limpiezas a fondo y las tareas domésticas le resultarán mucho más ligeras. El miniaspirador Silvercrest también destaca por su discreción sonora. Su pequeño motor es lo suficientemente potente como para eliminar la suciedad, sin dejar de ser silencioso.
Otro punto fuerte del producto de Lidl es, por supuesto, su precio inmejorable. Por solo 5,99 euros, este gadget no supone una carga para el presupuesto y, sin embargo, resulta muy útil. Responde perfectamente a las necesidades de un día a día más práctico.
Según varios comentarios, este producto puesto a la venta por la marca alemana también tiene una tasa de satisfacción cercana al 100 %. Se trata de un auténtico récord para un aparato tan sencillo y económico.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas