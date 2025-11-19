Colas en Lidl para conseguir el electrodoméstico low cost que hace los churros que saben igual que comprados en la calle

Es raro que un aparato de cocina tenga un éxito tan fulgurante y duradero. La freidora sin aceite Airfryer que vende Lidl ha sabido convencer a los clientes preocupados por su salud sin renunciar al placer. Promete, por ejemplo, patatas fritas crujientes con menos grasa. Su principio es ingenioso y se basa en la circulación de aire caliente a muy alta velocidad. Este aire impulsado cocina los alimentos en profundidad y por todos los lados. El resultado es una textura dorada y crujiente que rivaliza con la fritura tradicional. Se pueden preparar patatas fritas, buñuelos, pollo e incluso pasteles y churros.

La versatilidad del aparato lo convierte en un valioso aliado para el día a día. También seduce, sobre todo, a las familias con prisa por su rapidez de precalentamiento y cocción. Así, puede decir adiós a las largas esperas y a los olores persistentes. El ahorro de tiempo y la facilidad de limpieza son argumentos decisivos para su adopción. Se trata, por tanto, de una pequeña revolución que ha llegado a nuestros hogares. Y Leclerc lo ha entendido perfectamente.

La empresa ha decidido aprovechar esta tendencia tan fuerte. ¡Sí! Leclerc ha decidido poner a la venta la Airfryer Philips. Se trata de una marca de calidad que es toda una referencia en este ámbito.

Sus modelos son conocidos por su fiabilidad, rendimiento y durabilidad. Establecen el estándar que todos los demás fabricantes intentan alcanzar. Así, al invertir en esta Airfryer de Leclerc, se está regalando un concentrado de tecnología al servicio de la gastronomía. De este modo, adoptará una nueva forma de cocinar, más saludable. Leclerc ha comprendido el entusiasmo de los clientes por este tipo de aparatos. Por ello, propone una oferta que revolucionará el mercado de los electrodomésticos. Se trata del modelo Philips NA230/00 Airfryer Serie 2000, con una capacidad de 6,2 litros.

Este generoso volumen es perfecto para preparar comidas para cuatro o cinco personas. La particularidad de esta freidora reside en sus 13 modos de cocción diferentes. Ideal para cocinar, asar o deshidratar. Esta Airfryer de Leclerc tiene una potencia de 1500 W. Perfecta para cocinar los ingredientes que desees. Cada trozo se cocina a la perfección, sin necesidad de darles la vuelta ni vigilarlos constantemente.

La cocción es uniforme, tanto en la parte superior como en la inferior de la cesta. El aparato también está equipado con una pantalla digital intuitiva y programas. Solo tienes que seleccionar el tipo de alimento y la máquina ajusta automáticamente el tiempo y la temperatura.

La facilidad de uso es la base del diseño de este modelo para el gran público. Obtendrás un resultado profesional sin necesidad de tener conocimientos culinarios. Lo más destacable de este anuncio es, sin duda, el precio que ofrece Leclerc. La marca lo propone al precio increíble de 70,81 euros. Se trata, por tanto, de un ahorro espectacular.