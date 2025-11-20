Colas en Lidl para adquirir las persianas térmicas plisadas que hacen que te olvides de los calefactores en casa que pone fin a planchar a mano: bajan su precio

Lidl sabe cómo satisfacer a su fiel clientela con productos asequibles y descuentos suculentos. La empresa pone a la venta novedades que gustan a todo el mundo. Como los nuevos zapatos de verano, que se parecen a los exitosos modelos de Birkenstock.

Y es que Lidl se encarga de sorprenderte con sus novedades. Pone a la venta electrodomésticos, pero también artículos de bricolaje, para el coche o incluso de higiene. En resumen, hay de todo para sorprenderte.

Incluso una persiana plisada térmica, para reducir tu factura a final de mes. Se trata de un modelo con un diseño refinado, disponible en dos colores diferentes. Ahora que estamos a las puerta del invierno, las temperaturas bajan y las nubes y los días lluviosos están a la orden del día. El frío nos obliga a dejar la calefacción encendida... Un duro golpe para la factura mensual, que no deja de subir.

Por ello, Lidl ha tenido una idea... La de poner a la venta una cortina plisada térmica que ayuda a mantener el calor sin subir la calefacción. Promete venderse como pan caliente debido a su eficacia. De hecho, permite retener el calor de cualquier tipo de habitación. Las medidas de esta persiana son 49,4 x 75-118 cm. Y su altura es ajustable entre 75 y 118 cm.

Está fabricada con tejido 100 % PET, lo que significa que es duradera. Y eso no es todo, también cuenta con un soporte reflectante para aportar más luz al hogar. Además, su revestimiento es energéticamente eficiente.

Las barras se encajan fácilmente, de hecho, están aseguradas gracias a un resorte. Además de aportar calidez, esta persiana de Lidl también proporciona protección visual y solar para cualquier tipo de estancia del hogar.

Pero entonces surge la pregunta... ¿Cómo se fija? No hay nada más sencillo. Basta con colocarla, sin necesidad de taladrar.

Y ahora viene lo mejor de este producto: Lidl te ofrece un buen descuento. Está a la venta por 19,99 euros. No lo dudes y haz tu compra en la página web o en la tienda.