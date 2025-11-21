Lidl enamora a su clientes en otoño con la estufa en forma de chimenea más acogedora: vuela en las tiendas por su precio de apenas 20 euros

El invierno se acerca a pasos agigantados. Y ahora que las temperaturas frescas comienzan a instalarse poco a poco, es hora de prepararse para la llegada del frío. De hecho, aunque por el momento todavía disfrutamos de temperaturas bastante suaves, este invierno puede ser complicado.

Por lo tanto, la llegada de la temporada invernal ya está a la vuelta de la esquina, aunque en algunas zonas ya se nota ese frío más propio de diciembre y enero.

Los hogares están haciendo todo lo posible para evitar que sus facturas de energía se disparen. Algunas cadenas, como Lidl o Leroy Merlin, han comprendido que es hora de apoyar a los consumidores. La marca Lidl, por ejemplo, ha presentado numerosos productos que podrían ser auténticos aliados para pasar el invierno con total tranquilidad. Pensamos, por ejemplo, en la ropa de abrigo. Como el cárdigan de lana, que además está muy de moda o las camisetas que sirven como auténtico escudo contra el frío.

Además de la ropa, Lidl también ha pensado en calefactores y estufas que serán auténticas fuentes de calor que no hay que descuidar. La buena noticia es que podrás calentarte mientras creas un ambiente invernal elegante y acogedor. Y es que la cadena alemana acaba de presentar una magnífica estufa con forma de chimenea que será perfecta para esta tarea.

No solo tendrás un salón elegante y un ambiente acogedor garantizado, sino que además estarás bien calentito.

Lidl pone a la venta un producto de la marca Livarno Home. Esta estufa con forma de chimenea ya se encuentra entre los productos más populares del catálogo debido a que es bastante difícil resistirse a su estilo súper elegante. Y ahora, el dato que no te esperabas. Esta nueva estufa funciona con pilas, por lo tanto, no será necesario conectarla a la red eléctrica y podrá colocarla donde desee en la habitación. Pero cuidado, no subestimes su potencia, ya que es capaz de calentar una habitación como cualquier otro sistema de calefacción. Además, dispone de un temporizador de 6 horas con repetición automática.

Esta chimenea de Lidl tiene unas dimensiones aproximadas de 30,5 x 16 x 35,5 cm. Pesa poco más de un kilo, por lo que será fácil colocarla donde quieras. Si crees que este nuevo producto cumple todos tus requisitos, solo te queda saber lo mejor, su precio Esta pequeña chimenea está disponible en la página web de Lidl por solo 22,99 euros.