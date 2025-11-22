Colas en Ikea para hacerse con la percha seca ropa que puedes colocar donde quieras y es perfecta para los días lluviosos

En su catálogo, Ikea ofrece productos cada cual más innovador. Es el caso, por ejemplo, de un tendedero para secar la ropa. Ikea ha puesto a la venta una percha del modelo SLIBB con clips, un producto que lo tiene todo y que, una vez comprado, no podrás prescindir de él. Y con razón, ya que es muy práctico para el día a día.

Es un accesorio para guardar, organizar y proteger la ropa. Ha sido diseñado con una estructura rectangular de polipropileno de alta resistencia y con al menos un 20 %de origen reciclado. Además, cuenta con una protección especial contra los rayos UV que te permite utilizarlo para colgar prendas en el exterior. Así, no tendrás que buscar un espacio en tu hogar.

Es un producto muy adecuado para secar la ropa al aire libre. Ten en cuenta que este producto, a la venta en Ikea, incluye 8 pinzas circulares con dientes ondulados. Estos evitan que la ropa se deslice. Por otro lado, está disponible en color verde y cuenta con un anclaje superior para fijarlo cómodamente al armario o al tendedero. Para mantener tu producto en buen estado, basta con pasarle un paño.

Con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5, este producto de la firma sueca ha conquistado a los clientes. Sobre todo porque estos han podido encontrar este colgador con 8 pinzas a un precio muy reducido (stá disponible por solo 0,99 euros). Mientras tanto, han dejado comentarios sobre este artículo de Ikea: "Genial para los calcetines", "Ideal para tender los calcetines", "Me gusta mucho para mis bufandas y cinturones flexibles". "La uso para colgar mis bufandas, pañuelos, guantes, gorros y gorras. Es muy práctica. En lugar de pasar largos minutos rebuscando en los cajones y desordenándolo todo".

En su catálogo, Ikea también ofrece una percha sencilla SPRUTTIG. Es discreta y está fabricada en polipropileno reciclado en un 20 %. Este producto se puede utilizar en habitaciones húmedas, como los cuartos de baño.

Es perfecto para colgar faldas, camisas y pantalones tanto en el armario como en los colgadores de puerta. Cada unidad mide 39 cm de ancho y cuenta con un gancho superior para colocar y retirar la barra de forma rápida y sencilla. También es un producto que tiene una base ondulada para evitar que algunas prendas se deslicen. En este sentido, se han incorporado dos soportes adicionales para camisetas sin mangas. Por lo tanto, es ideal para colgar la ropa.

Ten en cuenta que este producto se vende en lotes de 10 unidades. Disponibles en negro, estas perchas han obtenido la aprobación unánime de los clientes de Ikea. De hecho, estos les han otorgado una excelente puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Al igual que con la percha anterior, no tendrá que gastar mucho dinero para adquirirla. Y con razón, ya que el lote cuesta solo 3,50 euros. Un precio muy asequible para varias perchas. Si deseas adquirir estos productos, puede encontrarlos en la página web de Ikea o también en las tiendas físicas.