Colas en Lidl para hacerse con el regalo de Navidad de este año: el robot de cocina que ya tiene su precio a 20 euros

A lo largo de los años, Lidl se ha labrado una sólida reputación en el mundo de los electrodomésticos asequibles. El famoso Monsieur Cuisine es un ejemplo emblemático. Se trata de un robot de cocina que ha conquistado miles de hogares. Algunos incluso afirmaron que rivalizaba con el famoso Thermomix. Así, esta máquina abrió el camino a una gama de aparatos muy ingeniosos.

Estos productos siguen cumpliendo una promesa sencilla y eficaz. Por lo tanto, deben simplificar la vida cotidiana sin complicar el bolsillo de los clientes. Las aspiradoras escoba o los robots tuvieron un éxito inmediato. Permiten disponer de máquinas de calidad sin gastar grandes cantidades de dinero. Esta estrategia convierte a Lidl en un serio competidor de las grandes marcas.

Así, Lidl rompe moldes con aparatos robustos y eficaces y, ahora, una picadora acaba de incorporarse a la familia Monsieur Cuisine por menos de veinte euros. Una cosa es segura: este aparato promete gustar a todo el mundo. La picadora para Monsieur Cuisine SFMC 4 B2 lo tiene todo. Lidl la pone a la venta por 19,99 euros. Es el complemento perfecto para el Monsieur Cuisine smart, el Monsieur Cuisine connect e incluso para el Monsieur Cuisine connect trend.

La buena noticia es que su diseño encaja perfectamente en la tapa del bol de su robot. Así, ya no necesitarás dispositivos complejos ni montajes tediosos. La versatilidad es, por tanto, el núcleo de su concepto.

Todo esto te permite picar carnes e incluso hierbas, cebollas... También tiene la posibilidad de preparar salsas. Como habrás comprendido, te ayuda a preparar recetas caseras en un abrir y cerrar de ojos. La promesa es, por tanto, recuperar un tiempo precioso. Y todo ello controlando la composición de sus platos. Con este producto de Lidl, sabrás lo que hay en tu plato, sin aditivos ni conservantes. La calidad de los ingredientes está en sus manos.

Y también su varieda, porqué este aparato cuentca dispne de un disco para rallar y cortar. Es perfecto para queso, verduras, frutas y otros alimentos. También tiene una tapa transparente con tolva de llenado e incluso un eje extraíble y un empujador para llenar de forma fácil y segura los alimentos que se van a cortar. Para mayor simplicidad, el robot de cocina Monsieur Cuisine smart dispone de un programa automático. Puede utilizar este aparato de Lidl a velocidad 5.

Su mantenimiento es muy sencillo y esto es gracias a sus elementos desmontables. Se pueden lavar en el lavavajillas.