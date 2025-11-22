Vende un mueble usado a Ikea y recibe la mitad de su precio original: así funciona su servicio de compraventa (ahora con un 30% extra de regalo sobre la tasación)

¿Te imaginas poder vender tu mueble usado a Ikea y ganar dinero por ello? Eso es lo que han hecho los influencers Hugo Pérez Cabaleiro y Lara Tronti, famosos por su participación en "La Isla de las Tentaciones", con una cómoda de su hijo Nico. Harán un cambio en la habitación y venderán el mueble (con un precio de 299 euros) directamente al gigante sueco.

Eso es posible gracias al servicio de compraventa de muebles usados de Ikea que poca gente conoce y con el que ahora te dan, además, un 30% extra sobre la tasación. Es la fórmula que tiene la multinacional de dar una segunda vida a su mobiliario.

Cómo funciona

El funcionamiento es muy sencillo. Básicamente consiste en rellenar unos campos en la página web de Ikea sobre el tipo de mueble y su estado para obtener un presupuesto. Hay tres opciones: como nuevo, buen estado (pequeños arañazos) y desgastado. A continuación, el vendedor deberá llevar el mueble a una tienda de Ikea, en la sección de atención al cliente, para que lo evalúen. Para ello, tendrá quince días naturales desde el momento que recibió la valoración online.

Un 30% extra por el Green Friday

No existe límite de muebles y los clientes pueden deshacerse de cajoneras, cómodas, mesas, sillas, vitrinas, escritorios, estanterías y armarios. "Te dan hasta la mitad del valor original del producto", asegura Hugo Pérez a través de sus redes sociales. En su caso, por la cómoda de 299 euros recibirá 149,50 euros. Pero en estos momentos, debido al Green Friday, promoción válida hasta el 2 de diciembre, podrás obtener un 30% extra sobre el valor de tasación. "Esto es una maravilla y, sobre todo, es una forma de darle una segunda vida a los muebles y que no acaben en la basura", asegura el influencer. Así que esos 149,90 euros se transformarán en casi 200.

Una vez concertado el valor del mueble, ambas partes firmarán una compraventa, cuyo dinero se traducirá en una tarjeta regalo de Ikea para gastar en lo que se quiera y sin límite de tiempo.

El Wallapop de Ikea

Asimismo, el gigante de muebles baratos da a sus clientes otra posibilidad: la de vender a través de la página de Ikea a otros consumidores. Es una especie de Wallapop, en la que el cliente recibe el 100% del precio de reventa si elige una transferencia bancaria, o el 115% en crédito para una próxima compra en Ikea.