Colas en Lidl para conseguir el árbol de Navidad luminoso que ahora está por menos de 20 euros

Lidl es una plataforma que siempre ha logrado diferenciarse de las demás gracias a su enorme capacidad para anticiparse a las necesidades de sus clientes. Una clientela fiel a la cadena alemana, consciente de que podrá encontrar todo lo que necesita en sus estanterías.

Diciembre está a la vuelta de la esuqina y el catálogo de la marca ya está repleto de cientos de productos navideños. Productos que abarcan una amplia gama de elementos decorativos. Encontrarás clásicos que no pueden faltar en ningún hogar. Es el caso, por ejemplo, del árbol de Navidad.

Lidl sabe muy bien cómo combinar lo clásico y lo innovador para ofrecer productos muy llamativos que enamoran a los clientes. Como se ha mencionado anteriormente, el árbol de Navidad es un accesorio decorativo que no puede faltar en ningún hogar en esta época del año. Además, es un producto que se puede encontrar en todas las plataformas. Muchas tiendas venden árboles de plástico clásicos que imitan el aspecto de un pino y que se pueden decorar a gusto. Sin embargo, Lidl ha decidido darle un giro original a este concepto.

De hecho, la cadena alemana ha decidido poner a la venta un árbol luminoso con 200 LED. Se trata de un elemento que se ha convertido en uno de los productos perfectos para dar un toque navideño a su hogar en diciembre. Para ello, el producto de la marca cuenta con una estructura con 8 ramificaciones de luces LED individuales, distribuidas de manera uniforme. Y, sobre todo, como guinda del pastel, también cuenta con una estrella LED decorativa que coronará la copa del árbol. Hay que decir que este detalle es muy importante. Es imposible imaginar un árbol de Navidad sin su estrella en la copa. Además, no tendrás que preocuparte por encenderlo o apagarlo a lo largo del día.

Y es que este árbol de Navidad luminoso de Lidl cuenta con un temporizador de 6 horas con repetición diaria automática. Una ventaja que te permite olvidarte de su uso y simplemente conectarlo a la hora a la que deseas que se encienda. Funciona a la perfección, por lo que no tendrás que preocuparte por apagar o encender tu árbol de Navidad durante todo este periodo. Además, debes saber que el árbol también incluye una estaca.

Y estacas para fijarlo al suelo con gran estabilidad. Y todo ello sin temor a que se caiga. Se trata de un accesorio indispensable si deseas darle un aspecto diferente a tu Navidad.

Es un árbol sublime que bañará su hogar con su luz blanca y cálida. Ten en cuenta que este árbol de Navidad de Lidl también tiene una altura de más de dos metros. Además, puede encontrarlo en la página web de la marca. por un precio muy reduciido, 19,99 euros.