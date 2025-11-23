Colas en Lidl para hacerse con el la estructura vertical low cost que sustituye a la secadora de ropa para siempre

Lidl siempre se esfuerza por satisfacer a sus clientes. La cadena de tiendas de descuento es una marca que ya no necesita presentación. Porque todo el mundo sabe que es en las tiendas de descuento donde se pueden encontrar buenas ofertas durante todo el año. Y no solo en el ámbito de la alimentación. Desde hace años, Lidl amplía su oferta para proponer una gran variedad de artículos para el hogar, el ocio o la ropa.

Con el invierno a la vuelta de la esquina, la marca se está esforzando al máximo para lanzar sus artículos imprescindibles para disfrutar de una buena temporada. Secar la ropa al aire libre evita que se acumule humedad en la vivienda. Esto es una ventaja para evitar la proliferación de moho.

Tener espacios exteriores para secar la ropa húmeda también permite ahorrar dinero. Se puede prescindir de la secadora, lo que reduce el consumo eléctrico. Por último, tender la ropa al aire libre libera espacio en el interior para otros usos. Pero es necesario tener el tendedero adecuado que ofrezca suficiente espacio. Porque los días de coladas grandes, puede resultar complicado encontrar un lugar para todas tus cosas.

Este problema se resolverá rápidamente con este tendedero plegable Vileda, con una cuerda de nada menos que 50 m de longitud. Ajustable en altura de 1,63 a 1,80 m para colgar y descolgar fácilmente la ropa, es ideal para tender coladas XXL. Este tendedero tiene capacidad para hasta 5 lavadoras completas, lo que lo convierte fácilmente en uno de los más grandes del mercado. Se puede plegar cuando no se utiliza y se abre y se cierra fácilmente gracias a su sistema Easy Lift.

Muy fácil de instalar, su estructura estable y ligera de aluminio te permite soportar cualquier condición meteorológica. Este tendedero no teme ni a la lluvia ni al sol, por lo que se puede utilizar en el exterior durante todo el año. Esta oferta de Lidl es inmejorable, ya que incluye 4 soportes para perchas, una funda para el suelo y una funda protectora resistente a los rayos UV. En cuanto al precio, la cadena de descuento ofrece este tendedero SUN-LIFT por 73,99 euros.

Apreciado por los clientes de Lidl, que elogian su buena relación calidad-precio, este modelo se convertirá rápidamente en el compañero indispensable para tu colada diaria.