Ikea recibe por tiempo limitado el árbol de Navidad natural a bajo precio que cuenta con devolución 100 por cien del dinero

El tiempo pasa y solo te quedan unas semanas para organizar tu cena de Nochebuena. Para que no se te olvide nada, y sobre todo lo esencial, Ikea te echa una mano Porque es el lugar ideal para decorar tu hogar con motivo de las fiestas de fin de año. Encuentra las mejores ideas para decorar tu hogar y convertirlo en un lugar mágico. Bolas, guirnaldas, colgantes... En esta marca encontrarás un montón de artículos para crear un ambiente acogedor en tu hogar.

Ikea tiene los productos que necesitas para que tu hogar sea muy acogedor. Para las largas tardes de invierno, elige esta manta antirfrío, cálida y suave a la vez. Podrás envolverte en él para ver tu serie favorita o relajarte junto a la calefacción. Para impresionar a tus invitados a la hora de la comida, no dejes de comprar en la tienda la vajilla más bonita. Platos, vasos, cubiertos, fuentes... Todo lo que necesitas para servir tu festín lo encontrarás en la tienda.

Es bien sabido que en Ikea se puede encontrar de todo, incluso un árbol de Navidad. De hecho, la empresa sueca pone a la venta cada año árboles de Navidad naturales en sus almacenes. Para asegurarse de llevarse uno a casa, nada más sencillo.

Reserva tu árbol natural online y recógelo en el horario que elijas o ven a buscarlo directamente a la tienda. La marca te ofrece varias variedades, como el modelo ABIES NORDMANNIANA por 29,99 euros, que puede alcanzar una altura de 220 cm.

Ikea ofrece árboles recién talados, con las proporciones ideales y ramas bien pobladas para poder colocar el máximo número de adornos. Pero la marca va aún más allá y te ofrece el reembolso íntegro de la compra de tu árbol con una condición, la de formar parte de los miembros de IKEA Family y de la red IKEA Pro. Por cada compra de un árbol te regalarán un cupón de descuento por el mismo importe. Una excelente oportunidad para realizar compras aún más inteligentes y sacar el máximo partido a tu dinero.

¿Aún no eres miembro de la empresa escandinava? No te preocupes. Solo tienes que registrarte en línea, es rápido y gratuito. A cambio, Ikea te garantiza ventajas durante todo el año, no solo en Navidad. Podrás beneficiarte de interesantes descuentos en numerosos productos. Tus visitas a Ikea también son rentables, ya que te regalan 10 euros después de cuatro compras consecutivas en la tienda y/o en la página web de la marca.

Si no te planteas comprar un árbol natural, Ikea también te ofrece versiones artificiales más reales que las naturales. No pierden las agujas y se pueden reutilizar año tras año. Por lo tanto, es una opción igual de rentable para ahorrar dinero y evitar la pesada tarea de limpiar después de las fiestas.