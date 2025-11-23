Parece un Zara Home, pero es incluso más barato que Ikea: así es la cadena de decoración que está arrasando (y tiene tiendas en Asturias)

Parace un Zara Home por su línea de diseño, pero es mucho más barata. Tanto o más que Ikea, el gigante de los muebles suecos. Hablamos de la cadena danesa Jysk, que está arrasando en artículos de decoración y ya cuenta con más de 3.100 tiendas repartidas por 51 países. Tres de ellas están en Asturias, en concreto en Oviedo (en el entorno del centro comercial Parque Principado), Gijón (en Porceyo) y Avilés (Parque Astur).

De todo para el hogar

Jysk vende de todo para el hogar, incluido muebles. Para el dormitorio, para el baño, para el salón, para la oficina, para el comedor, para el jardín... Es como un Ikea, pero con un diseño diferenciado, más adaptado a las tendencias del momento. Puedes encontrar sofás, mesas, muebles para la televisión, sillas, sillones, cabeceros de cama, estanterías, aparadores...

Todo lo que puedes imaginar en accesorios lo tiene también Jysk: cortinas, cojines, colchas, felpudos, cajas de almacenaje, espejos, manteles... Y ahora, cómo no, los artículos de Navidad inundan una buena parte de sus tiendas.

Buenos precios para diseños bonitos

Sus precios son realmente competitivos y ahora están en plena campaña Black Friday con descuentos de hasta el 60 por ciento. Por poner ejemplos, sin estar rebajados, tienen estructuras de camas de muchos modelos diferentes por 200 euros, mesas de centro desde 9 euros, sillones por menos de 100 y sofás de revista de tres plazas con chaise longue por 700.

"Boom" de nuevas tiendas

El sector de la decoración vive en estos momentos un "boom", con el nacimiento de nuevas tiendas. Ese es el caso de Lefties Home y Mango Home, que dieron el salto de la moda al hogar. Ambas firmas, competidoras entre sí, amplían cada temporada el número de productos y ya están empezando a instalarse en sus tiendas físicas.