Adiós a la fregona, la solución de limpieza de Lidl que limpia mucho mejor y con menos esfuerzo por muy poco dinero

Tener la casa siempre a punto no es una opción y para eso tenemos que contar con los mejores utensilios de limpieza. En Lidl quieren que digamos adiós a la fregona con una solución de limpieza que lo hace mucho mejor y con menos esfuerzos por muy poco dinero.

Se trata del sistema de fregado spin and clean de Vileda que cuenta con un cubo, una mopa y una funda para la mopa. Es un sistema de limpieza sin esfuerzo, ya que el centrifugado se activa con solo accionar el mango.

Sistema de fregado. / Lidl

Su cubo tiene un rodillo de limpieza que elimina y enjuaga simultáneamente la suciedad adherida a la funda, y tiene una capacidad de tres litros. Además, el cubo se vacía fácilmente gracias a su vertedero

Pero no solo eso, es fácil de guardar porque tiene un diámetro de 33 centímetros y una altura de 18 centímetros Asimismo, la cabeza del cepillo es plegable para limpiar los zócalos con una sola mano

Tiene un movimiento de 360 grados, con el que se pueden limpiar fácilmente las esquinas y las paredes. Además, elimina más del 99% de las bacterias solo con agua, y es que elimina E-coli & S. aureus de suelos de madera sellados y baldosas de cerámica, todo probado por un laboratorio independiente externo.

Dinero

Además, no creas que vas a tener que desembolsar mucho dinero en este sistema de fregado. Su precio de venta recomendado es de 43,59 euros, pero no es el precio que pagarás en Lidl, donde tiene un descuento del 35 por ciento, con lo que se queda en solo 27,99 euros.