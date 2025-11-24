Adiós a la freidora de aire, la solución de Lidl que es mucho más barata y efectiva (y con un importante descuento)

Parece que la freidora de aire se ha convertido en el objeto de deseo en la cocina. Si bien en Lidl tienen una solución que es mucho más barata y efectiva, y que además cuenta con un importante descuento, con lo que podrás decir adiós a la freidora de aire.

Se trata de la sartén wolk Tefal de aluminio de 28 centímetros. Un destacado utensilio de cocina donde destaca la forma profunda de la sartén, su mango ergonómicamente diseñado y que consigue platos fritos perfectos de forma rápida.

Sartén. / Lidl

Y es que con la sartén Wok Tefal puedes preparar en un abrir y cerrar de ojos una gran variedad de platos para cualquier ocasión. Gracias a la forma profunda de la sartén y al práctico revestimiento antiadherente, cualquier plato sale perfecto.

El mango ergonómico de termoplástico se adapta perfectamente a la mano, para un manejo cómodo incluso al girar el wok. Y gracias a la tecnología de inducción especial y al práctico indicador de temperatura, puedes disfrutar de platos fritos perfectos de forma rápida y en cualquier momento.

Precio

¿Y cuánto pagarías por esta maravilla? Pues su precio de venta recomendado es de 44,99 euros, pero en Lidl te la venden con un descuento increible del 37 por ciento, con lo que se queda en solo 27,99 euros.