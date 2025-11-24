Largas colas en Lidl para hacerse con el set de limpieza de última generación que está a la mitad de su precio
Una oferta que no puedes dejar escapar
Qué importante es limpiar nuestro hogar, y si podemos hacerlo con lo último, pues mucho mejor. Por eso en Lidl se están formando largas colas para hacerse con el set de limpieza de última generación que venden a la mitad de su precio, una oferta que sin duda no puedes dejar escapar.
Se trata del set de limpieza de Vileda Ultramaz que viene con el sistema Ultramax, cubo Ultramax con powerpresse, es decir, con una prensa potente y una funda de fregona. Un sistema que permite la limpieza húmeda del suelo.
Este set de limpieza de Vileda es perfecto para una eliminación completa de las manchas y la suciedad persistente, así como un resultado de limpieza sin rayas. Cuenta con una funda de microfibra de alta calidad con PowerZone para un contacto reforzado con el suelo.
Además, es de fácil escurrido en el cubo Ultramax con Powerpresse - sin agacharse, sin manos mojadas. Su funda es lavable a 60 grados y está disponible en tres colores: azul oscuro, coral y verde.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, porque este set de limpieza Vileda Ultramax tiene un precio de venta recomendado de 47,29 euros, pero en Lidl te lo venden con un descuento del 47 por ciento, casi la mitad, con lo que se queda en solo 24,99 euros.
