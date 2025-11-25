Largas colas en Lidl para hacerse con el set de ollas con el que ahorrarás mucho espacio en la cocina: aptas para todo tipo de cocinas y extremadamente resistentes

Para cocinar como los mejores chefs tendríamos que tener todos nuestros utensilios de cocina impolutos. Si bien, no siempre es posible, porque supone un importante desembolso económico. Y por no hablar de la falta de espacio, que hace que tengamos que tener los utensilios justos en la cocina. Pues eso nunca más, porque en Lidl tienen un set de ollas con el que ahorrarás mucho espacio. Además, son aptas para todo tipo de cocinas y extremadamente resistentes. Si a eso le sumamos que tiene un superdescuento del 60 por ciento, seguro que se formarán largas colas en Lidl para hacerse con uno de estos sets.

Se trata del set de ollas Ballarini con cuerpo de aluminio para una excelente difusión térmica y con tapas de vidrio. Además, tiene un click system, con mangos plegables, pomo retráctil y las ollas son apilables.

Set de ollas / Lidl

Este set de ollas está formado por tres piezas con sus corrrespondientes tapas y es extremadamente resistente a los rasguños gracias a la triple capa antiadherente. Sus asas son ergonómicas y con aislamiento térmico para un manejo óptimo.

Es apto para cocinas de gas, eléctricas y vitrocerámicas y supone un ahorro de espacio especial gracias a las asas plegables, también en la tapa.

Asimismo, este set es apto para el lavavajillas y tiene un antiadherente probado contra PFOA, níquel y metales pesados.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este set de ollas tiene un precio de venta recomendado de 99,99 euros, pero en Lidl tiene un superdescuento del 60 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros.