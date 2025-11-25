Lidl arrasa con su solución definitiva para tener pan recién hecho todos los días (y a la mitad de su precio)
Una oferta por tiempo limitado
¿A quién no le gusta el pan recién hecho? Sin embardo, no siempre tenemos tiempo para ponernos a preparar pan en casa, sobre todo porque se trata de un trabajo muy laborioso. Pues Lidl está arrasando con la solución definitiva para tener pan recién hecho todos los días y que, además está a la mitad de su precio. Eso sí, se trata de una oferta por tiempo limitado.
Se trata de la panificadora automática de 850 watios que cuenta con 16 programas y tres niveles de tostado. Nada es más sencillo, porque solo tienes que poner los ingredientes y darle a un botón para poder disfrutar de un rico pan.
Pero es que no sirve únicamente para elaborar pan, también puedes hacer masa de pasta o pizza, mermelada o yogur.
Está máquina tiene una secuencia de programas totalmente automática: mezcla, amasa, fermenta y hornea. Además, tiene una varilla amasadora y molde con revestimiento antiadherente de la marca ILAG®.
Cuenta con peso programable del pan (1000/1250/1500 gramos), además de función de mantenimiento en caliente durante 60 minutos.
Tiene un programa exprés de 80 minutos y un temporizador de 15 horas con función de inicio diferido.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio. Esta panificadora de Lidl tiene un precio de venta recomendado de 39,99 euros, pero ahora la puedes conseguir con un increible descuento del 50 por ciento, la mitad, con lo que se queda en 19,99 euros.
