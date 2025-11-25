Tiembla Ikea: tras Zara, Lefties y H&M, una nueva marca de moda apuesta por la decoración de hogar con cuatro tiendas en España

Parece que las marcas de moda cada vez están más interesadas en el negocio de la decoración de hogar haciéndole una fuerte competencia a empresas ya establecidas como Ikea o Primark. Zara lleva varios años con sus tiendas de Zara Home, así como H&M; y hace poco se conoció que Lefties también abriría varias tiendas de su línea Home. Pues ahora se suma una nueva marca de Moda con cuatro tiendas en España. De hecho, acaba de inaugurar en Madrid.

Se trata de Mango Home, una línea de hogar lanzada en 2021 y que está presente en 34 mercados online, principalmente en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, este año ha querido dar el paso con la puesta en marcha de tiendas físicas.

Así, abrió dos tiendas en Barcelona y una en Zaragoza, a la que se suma una más en Madrid (Alcobendas). La directora de Mango Home aseguró que "Madrid representa un paso clave en nuestro plan de expansión, con esta apertura acercams nuestra propuesta de hogar contemporáneo yy acogedor a más clientes, ofreciendo espacios pensados para inspirar cada estancia de su casa".

Productos

Mango Home cuenta en la actualidad con un porfolio de 6.000 productos con dos colecciones al año.