Por tiempo limitado en Lidl el cortador de césped de mano que baja su precio de los 100 euros y probablemente vuele en Navidad

La caída del otoño estropea nuestro jardín. Hojas que se acumulan, dificultad para tener el césped o la hierba a nuestro gusto pro las inclemencias del tiempo que nos impide segar cuando queremos... Por eso, muchos aficionados al bricolaje están atentos a las buenas ofertas de Lidl. La desbrozadora térmica Parkside se suma a la selección de productos de jardinería por menos de 100 euros.

El modelo térmico está pensado para bordes, taludes y hierba alta. Además, la marca Parkside sigue siendo conocida por sus precios ajustados. El motor de 2 tiempos destaca por su facilidad de mantenimiento. Solo se necesita gasolina y aceite para arrancarlo. El pack suele incluir un cabezal de hilo y una cuchilla de 3 dientes. Además, su ergonomía mejora la resistencia en terrenos irregulares.

Sin embargo, el principal interés radica en la relación calidad-precio. Además, las existencias varían según las tiendas y el calendario. La cadena Lidl habla de una operación jardín al ritmo de la temporada, por lo que la la compra está pensada para un uso estacional sin arruinarse.

Las praderas altas y los macizos invadidos requieren un corte limpio. Por lo tanto, una desbrozadora térmica es adecuada para hierbas densas y algunos brotes. En Lidl, la ficha destaca la comodidad del agarre y la correa. Además, el cabezal de hilo tolera pequeños golpes.

Además, el doble mango tipo manillar proporciona control. El arnés alivia la espalda durante las sesiones largas. Por otro lado, las zarzas muy densas requieren pasadas cortas. De este modo, se mantiene la precisión cerca de los obstáculos.

La etiqueta anuncia un precio bajo por debajo de los 100 euros. Las tiendas Lidlespecifican que las existencias son limitadas y que las ventas son rápidas. Por lo tanto, el presupuesto se mantiene bajo control para un primer equipamiento.

En cuanto a la garantía, la marca ofrece un servicio posventa. Además, las piezas de desgaste se sustituyen fácilmente. Por lo tanto, el aparato puede durar varias temporadas con un buen mantenimiento. Así, una revisión periódica evita averías en el momento menos oportuno. El hilo es adecuado para hierbas flexibles y altas. Por el contrario, la cuchilla de 3 dientes es más eficaz con tallos duros. Además, corte por capas para limitar el esfuerzo del motor. Adapte también la velocidad para preservar la mecánica.