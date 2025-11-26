Adiós al agua de los paraguas en la entrada con el palo de Lidl que arrasa en ventas y sustituye a la fregona y al cubo: todo seco en segundos

Para gran alegría de los consumidores, Lidl ha decidido poner a la venta varios productos que pueden ayudarle a limpiar su hogar. A partir de ahora, las tareas domésticas serán pan comido. En el amplio y variado catálogo de Lidl , es posible encontrar numerosos accesorios que te permitirán mantener su hogar como nuevo.

Es el caso de la fregona eléctrica a batería de Kärcher. Es un aparato de limpieza que permite limpiar una superficie de aproximadamente 60 m². El tiempo de secado del suelo limpio es de dos minutos.

Además, hay que tener en cuenta que la batería de la fregona que vende Lidl tiene una duración de 20 minutos. Por otra parte, la capacidad del depósito de agua limpia es de 360 ml, mientras que el depósito de agua sucia puede contener hasta 140 ml.

Asimismo, las dimensiones del producto son 30,5 x 22,6 x 122 cm y su peso es de 2,4 kg. Por lo tanto, se trata de un aparato muy ligero que le permitirá limpiar tu vivienda sin ningún problema y en muy poco tiempo. Fabricado en plástico y aluminio, este producto a la venta en LIDL cuesta 169,99 euros. Una cosa es segura: es un artículo que mantendrá tu hogar limpio, pero también muy saludable en el día a día. En el catálogo de Lidl también se puede encontrar otro aparato para el hogar que dispone de dos niveles de aspiración. Se trata de un producto capaz de limpiar tanto en seco como en húmedo.

Por lo tanto, se adapta a diferentes tipos de suelos, como laminados, baldosas, parquet o vinilo. También hay que destacar que cuenta con dos depósitos independientes que facilitan la limpieza. Este es el caso, en particular, del llenado, vaciado y limpieza del agua limpia y sucia. Además, el rodillo es extraíble. Ten en cuenta que se humedece automáticamente con agua limpia procedente de la cámara del rodillo.

El aparato que comercializa Lidl también incluye un filtro permanente lavable. Así como una función de autolimpieza integrada. Su purificador se entrega con una estación de descanso o un soporte para el rodillo.

Su autonomía es de 25 minutos en modo limpieza. Mientras que el tiempo de carga es de aproximadamente cuatro horas. Este producto de la empresa alemana utiliza una batería de iones de litio con una potencia de 22,2 V y 2600 mAh. Los depósitos, por su parte, tienen una capacidad de 480 ml para el agua sucia y de 600 ml para el agua limpia. Con unas dimensiones de 30 x 24 x 115 cm, este aparato pesa 4,54 kg. Tiene una carcasa de plástico y se vende a 129,99 euros. Lidl también ha puesto a la venta un aparato de vapor Vileda. Se trata de una mopa de vapor que se calienta en solo 15 segundos. De este modo, ofrece una limpieza eficaz al eliminar bacterias y virus.

Su caudal de vapor es regulable individualmente, lo que permite adaptar la limpieza a diferentes superficies. Por otra parte, este pack incluye tres fundas de microfibra de alta calidad para garantizar una limpieza sin dejar marcas.

También incluye una alfombrilla deslizante para facilitar su uso. En cuanto a las especificaciones técnicas, tiene una potencia de 1550 W y un depósito de agua con una capacidad de 0,4 l. Sus dimensiones son 128,5 x 32,0 x 22,8 cm.

Este producto de Lidl también tiene un peso de 2716 kg. Disponible en rojo, es un aparato que antes costaba 149,99 euros. Ahora, puedes encontrar esta escoba a vapor por 69,99 euros.