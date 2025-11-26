Adiós a la freidora de aire, la solución de Lidl que te costará menos de seis euros

La freidora de aire se ha convertido, sin duda, en el electrodoméstico estrella que no puede faltar en ninguna cocina. Pues en Lidl quieren que digas adiós a la freidora de aire con una solución mucho más barata, porque te costará menos de seis euros.

Se trata de una sartén de aluminio fundido de 28 centímetros que es duradera y resistente. Tiene un mango de efecto de madera suave al tacto para un manejo fácil y seguro, y es compatible con todo tipo de cocinas (también de inducción).

Sartén. / Lidl

Y es que con esta sartén podrás cocinar de forma sana con pocas grasas. Además, los recubrimientos Maximizing Green no contienen tecnología GenX y se fabrican sin sustancias nocivas.

Su producción es respetuosa con los recursos, sin sustancias nocivas y con condiciones laborales mejoradas. Asimismo, tiene una nueva generación de revestimientos con un innovador sistema de doble capa compuesto por una base reforzada con cerámica y una exclusiva matriz polimérica en la cubierta: propiedades antiadherentes mejoradas y sobresalientes.

Además, podrás usarla en el horno hasta una temperatura de 160 grados y es apta para lavarse en el lavavajillas.

Precio

Esta sartén tiene un precio de venta recomendado de 13,99 euros, pero en Lidl cuenta con una increíble descuento del 57 por ciento, con lo que se queda en 5,99 euros.