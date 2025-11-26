Aterrizan en Lidl por tiempo limitado las brumas corporales que te trasladarán al verano: tres fragancias y menos de 3 euros cada una
Solo estarán disponibles durante una semana en los supermercados de origen alemán
Estamos a punto de recibir al invierno pero hay una forma de trasladarnos al verano, aunque solo sea de forma sensorial. Y es a través de las brumas corporales como las que van a aterrizar en Lidl por tiempo limitado: tres fragancias y menos de 3 euros cada una.
Y es que estas brumas de la marca Cien cuentan con las variedades de té verde, flor japonea y monoï, olores que nos trasladan al verano con solo ponérnoslos en el cuerpo. Unos sprays que se venden en formato de 220 mililítros y que podemos utilizar a lo largo del día.
Y es que, por su tamaño, podemos llevarlas en el bolso para poder refrescarnos siempre que queramos.
Eso sí, solo estarán disponibles durante una semana en los supermercados de origen alemán, concretamente entre el 1y el 7 de diciembre.
Precio
¿Y su precio? Pues estas brumas tienen un precio de venta recomendado de 2,99 euros, pero se venderán en Lidl con un catorce por ciento de descuento, con lo que se queda en 2,55 euros cada una.
