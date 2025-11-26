La DGT confirma que ni los coches descapotables ni los de carrocería de aluminio están obligados a colocar la nueva baliza en el techo

Ni los coches descapotables con cubierta de lona ni los vehículos de carrocería de aluminio ni las motos tendrán que llevar las nuevas balizas luminosas V16 en el techo. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aclarado esta duda a miles de conductores españoles. Los nuevos dispositivos son obligatorios a partir del 1 de enero de 2026 y sustituirán a los tradicionales triángulos de emergencia para señalizar una avería o un accidente.

El motivo es que en España fallecen alrededor de 25 personas cada año atropelladas en las carreteras por haberse bajado del vehículo para señalizar una incidencia, por lo que el objetivo de los nuevos dispositivos es minimizar los riesgos. No obstante, en el caso de los coches descapotables o de carrocerías de aluminio, este objetivo parece difícil de alcanzar.

Todo lo que tienes que saber sobre la baliza de emergencia obligatoria para evitar una multa de 200 euros: ¿necesitas un móvil? ¿tienes que pagar cuota de conectividad? / Carrefour

Las balizas, según la DGT, permiten una visibilidad luminosa, al encenderse, y también virtual, dado que se conectan a la DGT, lo que permite avisar a los conductores que circulan por la zona a través de navegadores, aplicaciones de movilidad y paneles de mensaje variable. "La implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial", ha afirmado el director general de Tráfico, Pere Navarro.

Si no puede ir en el techo, ¿dónde la coloco?

Pero, ¿qué pasa si la baliza no puede colocarse en el techo, como sucede con algunos vehículos? La DGT insiste en el que el dispositivo es obligatorio para "todos", aunque reconoce que existe un problema para algunos conductores. "Según normativa, la baliza V16 conectada la deberán portar turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales", empieza diciendo, a través de un vídeo, Indalecio Candel, jefe del área de Gestión de la Movilidad de la DGT.

"La ubicación de este tipo de balizas será en los puntos más altos de vehículo, preferiblemente en el techo del vehículo. Pero al no ser posible (el caso que nos ocupa) se podrá colocar en los puntos más altos del lateral donde estemos en el lado del conductor. Esta baliza dispone de un imán que nos permitirá poder adosarlo a cualquier punto del vehículo de zona metálica", aclara.

Visibilidad virtual

Indalecio Candel remata: "Queremos recalcar la importancia de la visibilidad virtual, aparte de la visibilidad física. La visibilidad virtual nos permitirá que al ser conectada nos llegue un aviso a los centros de gestión de tráfico y podamos avisar al resto de usuarios de la vía sobre la ubicación de la incidencia en la vía".

Otras alternativas

En los casos en los que no se pueda poner la baliza en el techo, hay varias alternativas. En la parte alta de la puerta del conductor (si estamos en una autopista o una carretera con mucho tráfico), en la parte superior del parabrisas, en el capó delantero o en el capó trasero. Lo malo de muchas de estas opciones es que se expone al conductor a una situación de riesgo al tener que salir del vehículo, justo lo que trata de evitar la DGT con esta baliza.

Soportes con ventosa

No obstante, diversas empresas han comenzado a comercializar soportes con ventosa y otro tipo de sujeciones para estos casos. Amazon vende varios de ellos, como un brazo que mejora la visibilidad de la baliza elevándola 15 centímetros de altura. Eso sí, esto supondrá más desembolso de dinero para los conductores.