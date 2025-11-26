Largas colas en Lidl para hacerse con el set de limpieza definitivo: elimina el 99% de las bacterias solo con agua y vale para cualquier suelo

Una de nuestras mayores preocupaciones es tener nuestra casa lista para cualquier ocasión, y eso se consigue gracias al set de limpieza definitivo que ha llegado a Lidl. Porque elimina el 99 por ciento de las bacterias solo con agua y vale para cualquier suelo. Se formarán largas colas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata del set de limpieza Easy Wring and Clean de Vileda, que tiene un descuento del 10 por ciento sobre su precio original. Viene con un cucubo con centrifugadora, un mando telescópico y el cabezal de fregona.

Set de limpieza. / Lidl

Y es que gracias a la fuerza de rotación al centrifugar, la suciedad y el agua se expulsan al cubo. De este modo, ahorra tiempo y protege las manos y la espalda.

Además, la humedad óptima de la mopa se puede determinar individualmente. La cabeza de la mopa de microfibra es muy absorbente y elimina fácilmente la suciedad grasa para obtener resultados de limpieza perfectos y sin rayas.

Asimismo, con la cabeza de la mopa triangular se limpia fácilmente incluso en esquinas y bordes, además es de microfibra lavable.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio. Este set de limpieza definitivo tiene un precio de venta recomendado de 27,99 euros, pero en Lidl te lo venden con un 10% de descuento, con lo que se queda en 24,99 euros.