Solo por esta semana en Lidl el aparato de mano eléctrico que deja tu cocina libre de agua (y también sirve para el baño)

Entre tuberías atascadas, depósitos de cal y malos olores, el mantenimiento del hogar puede convertirse rápidamente en un quebradero de cabeza. Para solucionarlo sin productos químicos y sin esfuerzos innecesarios, Lidl ofrece un ingenioso aparato.

En el amplio y variado catálogo de Lidl se puede encontrar el limpiador de tuberías inalámbrico PARKSIDE PARRW 20-Li A1. Este último se vende por solo 49,99 euros. Compacto, potente y fácil de manejar, este limpiador lo tiene todo para gustar. Se trata de una solución eficaz para desatascar tuberías y mantener las instalaciones domésticas a un bajo coste. El modelo PARKSIDE ya se ha convertido en un imprescindible en los estantes de Lidl.

Según las opiniones publicadas en la página web de la marca, el 92% de los clientes lo recomiendan, lo que demuestra su fiabilidad y rendimiento. Este éxito se basa en un concepto sencillo. Se trata de una herramienta eléctrica diseñada para eliminar rápidamente las obstrucciones en las tuberías, ya sea en un fregadero, una ducha o un lavabo. Gracias a su eje giratorio y su cabezal flexible, se adapta a diferentes diámetros de tuberías, desde 19 hasta 51 mm. Actúa con eficacia incluso en zonas de difícil acceso. Este limpiador Lidl tiene un diseño inalámbrico. Alimentado por una batería de 20 V (compatible con la gama PARKSIDE X 20 V Team), el aparato ofrece una gran libertad de movimiento. Podrá decir adiós a los incómodos cables alargadores. De hecho, la limpieza se vuelve más rápida y segura. El usuario puede trabajar en cualquier lugar de la casa, incluso en el garaje o el jardín, sin limitaciones. El limpiador de tuberías Lidl también destaca por su facilidad de uso.

Cuenta con una palanca ergonómica de tres velocidades. Esto permite elegir entre avance rotativo, rotación estacionaria o retroceso rotativo. Esta versatilidad garantiza un control preciso y evita dañar las tuberías. El sentido de rotación, ajustable hacia la izquierda o hacia la derecha, refuerza la eficacia de la limpieza y ayuda a eliminar las obstrucciones más difíciles. Otro detalle práctico: el aparato incorpora una lámpara LED.

Esta iluminación integrada mejora la visibilidad en espacios oscuros, como debajo de los fregaderos o en rincones estrechos. También se incluye una pinza de fijación para mantener el eje en su sitio al desatascar un tapón duro.

Este diseño bien pensado hace que el aparato no solo sea eficaz, sino también seguro de usar. En cuanto a la comodidad, Lidl ha apostado por materiales sólidos y agradables al tacto. Las asas antideslizantes Softgrip garantizan un buen agarre incluso con guantes o con las manos mojadas. El tambor, por su parte, tiene un cierre de rosca. Esto permite evacuar el agua sucia acumulada durante la intervención. Todo ello en un formato compacto de 38 x 16 x 22,8 cm, con un peso aproximado de 3,6 kg sin batería.

Una cosa es segura: se trata de un diseño robusto, práctico y fácil de guardar. El aparato también es económico y ecológico. A diferencia de los productos químicos que se utilizan a menudo para desatascar tuberías, este limpiador de Lidl actúa mecánicamente, sin liberar sustancias nocivas.

De este modo, protege las instalaciones y preserva el medio ambiente. Este enfoque atrae cada vez más a los consumidores preocupados por reducir el uso de productos contaminantes en el hogar.

El mantenimiento regular de las tuberías se vuelve así más sencillo y seguro. Con sus 7,1 metros de longitud de trabajo y una velocidad de rotación de hasta 620 revoluciones por minuto, el limpiador de Lidl elimina eficazmente los restos de grasa, pelo y otros residuos responsables de los atascos.