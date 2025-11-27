El aperitivo perfecto para Navidad está en Lidl: es bajo en calorías, se prepara sin manchar nada y "están brutales"

Empanadillas de chochinillo. Suena a Navidad, a momento especial. Lidl ha lanzado este producto para estas Navidades y está arrasando.

Está en la sección de congelados y es uno de esos procesados que recomiendan los nutricionistas porque sus ingredientes están muy bien, "no llegan nada de conservantes o colorantes", explica Fran en su cuenta de Instagram. Él es entrenador personal y aconseja a sus seguidores qué comer para estar en forma. Las empanadillas de chochinillo de Lidl tiene su aprobado.

"Algo que también me gustó es que son muy bajas en calorías y apenas llevan 5 gramos de aceite", apunta.

Sanas y fáciles de hacer

Las emapanadillas de cochinillo de Lidl son una buena opción a nivel nutricional, pero también si buscas un apertivo fácil de hacer. Este producto se puede hacer en la freidora de aire para evitar fritutas. El entrenador asegura que le "quedaron increíbes" con 15 minutos a 180 grados en la airfryer.

"Están burtales"

"De sabor están brutales". Lo dice Fran a sus seguidores y lo dicen las decenas de comentarios de quienes ya las han probado y animan a los demás a hacerlo.

Estas empanadillas vuelven a Lidl por Navidad y hay quienes las compra cada año porque "están riquísimas".

El precio de estas empanadillas es de 3 euros. Una opción económica, sana, fácil de hacer y que convence a mayores y pequeños a la mesa.