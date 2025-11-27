Las flores de pascua llegan a Lidl con precios desde 1,99 euros por tiempo limitado, del 5 al 7 de diciembre
Una de las plantas más tradicionales
Estamos a muy poco de las navidades y nuestras casas tienen que estar a punto para esta celebración. Y una muy buena opción son las flores de pascua, que llegan a Lidl desde los 3 euros y para todos los gustos.
Y es que la flor de pascua es una de las plantas más tradicionales en Navidad. Sus llamativas hojas en color rojo dan un toque de distinción a cualquier rincón de la casa. Así, en Lidl podemos hacernos con una flor de pascua de entre 15 y 25 entímetros por solo 1,99 euros, mientras que también podemos optar por una princettia con otros colores además del rojo como el blanco o el rosa, en dos tamaños, mediana y grande, por 2,49 y 3,99 euros, respectivamente.
Eso sí, si queremos elevar nuestra casa, tenemos otras opciones ideales, como la flor de pascua en cesta por 6,99 euros; o la flor de pascua XL y de copa, que están a 9,99 euros.
Por último, también podremos hacernos con un centro decorado de flor de pascua por 12,99 euros.
Tiempo limitado
Todas estas plantas estarán en Lidl por tiempo muy limitado, solo entre los días 5 y 7 de diciembre.
