Las flores de pascua llegan a Lidl con precios desde 1,99 euros por tiempo limitado, del 5 al 7 de diciembre

Estamos a muy poco de las navidades y nuestras casas tienen que estar a punto para esta celebración. Y una muy buena opción son las flores de pascua, que llegan a Lidl desde los 3 euros y para todos los gustos.

Y es que la flor de pascua es una de las plantas más tradicionales en Navidad. Sus llamativas hojas en color rojo dan un toque de distinción a cualquier rincón de la casa. Así, en Lidl podemos hacernos con una flor de pascua de entre 15 y 25 entímetros por solo 1,99 euros, mientras que también podemos optar por una princettia con otros colores además del rojo como el blanco o el rosa, en dos tamaños, mediana y grande, por 2,49 y 3,99 euros, respectivamente.

Flores de pascua. / Lidl

Eso sí, si queremos elevar nuestra casa, tenemos otras opciones ideales, como la flor de pascua en cesta por 6,99 euros; o la flor de pascua XL y de copa, que están a 9,99 euros.

Por último, también podremos hacernos con un centro decorado de flor de pascua por 12,99 euros.

Flores de pascua. / Lidl

Tiempo limitado

Todas estas plantas estarán en Lidl por tiempo muy limitado, solo entre los días 5 y 7 de diciembre.