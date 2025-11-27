Lidl tira la casa por la ventana: por tiempo limitado, el robot de cocina viral con un 30 por ciento de descuento

En Lidl se han vuelto locos, y es que han tirado la casa por la ventana con su robot de cocina más viral, que venden por tiempo limitado con un 30 por ciento de descuento. Eso sí, tendrás que esperar a que pase el Black Friday.

Y es que podras hacerte con la Monsier Cuisine Smart, un robot de cocina que cuece, sofríe, cuece al vapor, amasa, mezcla, bate, pica, tritura, muele o emulsiona, entre otras muchas funciones. Además, tiene más de 600 recetas preinstaladas programables para poder elaborar platos deliciosos en el recipiente mezclador de hasta tres litros.

Robot de cocina de Lidl. / Lidl

El robot de cocina de Lidl es ideal para preparar sopas, salsas, batidos, platos de verdura, carne y pasta, pescado, mermeladas, masas para pasteles y mucho más y con una pantalla más grande de ocho pulgadas con mayor velocidad de refresco para mayor comodidad de uso.

Además, tiene función WiFi para recibir actualizaciones mensuales de recetas en una cuenta de usuario activada sin coste adicional sumado al Video Guided Cooking en determinadas recetas para visualizar los diferentes pasos de preparación al detalle.

Asimismo, te ofrece la posibilidad de preparar distintos tamaños de porción disponibles en determinadas recetas, función de anotación para recetas. Y tiene báscula integrada para pesar directamente en la olla (en intervalos de 5 gramos hasta máimo 5 kilos).

Aparte de las dos asas laterales de la olla, el robot de cocina Monsieur Cuisine Smart lleva en la parte delantera un mango que permite manejar cómodamente la olla con una sola mano, agilizando así los pasos de preparación de la receta.

Su precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que el robot de cocina de Lidl tiene un precio de venta recomendado de 499,99 euros. Pero es que a partir del sábado, día 29, bajará su precio en un 30 por ciento, quedándose en 299,99 euros, todo un chollo.