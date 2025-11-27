La OCU avala la crema Nivea de la lata azul: "muchos dermatólogos la siguen recomendando"

Reconocible en todas las estanterías de los supermercados y droguerías, la lata azul de Nivea es todo un símbolo. Se trata de una fórmula que tiene más de cien años y sobre la que se ha pronunciado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): "La siguen recomendando muchos dermatólogos".

Y es que la crema Nivea de la lata azul data del año 1911, aunque en sus inicios la lata era de color verde. No sería hasta 1925 cuando la marca decide apostar por el color azul. Y desde siempre, esta crema ha estado en todos los hogares. Pero ahora en 2025, la competencia en el mundo beauty es feroz, con un sinfín de cremas en el mercado. ¿Y qué pasa con la lata azul de Nivea? Pues desde la OCU han querido analizar un poco esta crema y ver si se ha quedado anticuada o todo lo contrario.

La Nivea clásica se define oficialmente como "crema hidratante para la piel", pero el uso real más mucho más allá: "Para el cuerpo, cara, manos, pies, zonas secas… la Nivea de lata azul la siguen recomendando muchos dermatólogos", aseguran.

Crema en una lata azul. / Freepik

La OCU quiso analizar su poder hidratante, para eso se hicieron test de laboratorio."La crema se ha probado en la piel del antebrazo de 20 voluntarios. Antes de nada, se mide con un corneómetro cómo está la piel y después se entrega el producto a los voluntarios con instrucciones de utilizarlo dos veces al día durante 2 semanas". Asimismo, "se miden una zona sin tratar y una zona tratada con un producto de control: se trata de una emulsión no comercial con un conocido nivel de efecto hidratante que emplea el laboratorio y permite interpretar cómo es de hidratante el producto que estamos probando".

Los resultados fueron muy esperanzadores: "Tras dos semanas de uso, la Nivea de lata ha demostrado su capacidad de hidratación, que en OCU consideramos buena: 4 estrellas".

Más vendidas

Y es que por eso la crema Nivea de la lata azul es de las más vendidas.