La OCU avala la crema Nivea de la lata azul: "muchos dermatólogos la siguen recomendando"
Una fórmula que tiene más de cien años
Reconocible en todas las estanterías de los supermercados y droguerías, la lata azul de Nivea es todo un símbolo. Se trata de una fórmula que tiene más de cien años y sobre la que se ha pronunciado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): "La siguen recomendando muchos dermatólogos".
Y es que la crema Nivea de la lata azul data del año 1911, aunque en sus inicios la lata era de color verde. No sería hasta 1925 cuando la marca decide apostar por el color azul. Y desde siempre, esta crema ha estado en todos los hogares. Pero ahora en 2025, la competencia en el mundo beauty es feroz, con un sinfín de cremas en el mercado. ¿Y qué pasa con la lata azul de Nivea? Pues desde la OCU han querido analizar un poco esta crema y ver si se ha quedado anticuada o todo lo contrario.
La Nivea clásica se define oficialmente como "crema hidratante para la piel", pero el uso real más mucho más allá: "Para el cuerpo, cara, manos, pies, zonas secas… la Nivea de lata azul la siguen recomendando muchos dermatólogos", aseguran.
La OCU quiso analizar su poder hidratante, para eso se hicieron test de laboratorio."La crema se ha probado en la piel del antebrazo de 20 voluntarios. Antes de nada, se mide con un corneómetro cómo está la piel y después se entrega el producto a los voluntarios con instrucciones de utilizarlo dos veces al día durante 2 semanas". Asimismo, "se miden una zona sin tratar y una zona tratada con un producto de control: se trata de una emulsión no comercial con un conocido nivel de efecto hidratante que emplea el laboratorio y permite interpretar cómo es de hidratante el producto que estamos probando".
Los resultados fueron muy esperanzadores: "Tras dos semanas de uso, la Nivea de lata ha demostrado su capacidad de hidratación, que en OCU consideramos buena: 4 estrellas".
Más vendidas
Y es que por eso la crema Nivea de la lata azul es de las más vendidas.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa