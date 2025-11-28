Adelántate a la Navidad en Lidl con el abeto más barato que puedes encontrar: 50% de descuento y dos modelos disponibles

Queda muy poquito para Navidad, pero si quieres adelantarte a esta festividad corre a Lidl donde tienen el abeto más barato que puedes encontrar, con un cincuenta por ciento de descuento y en dos colores. Además, tienes un descuento extra del 20 por ciento por decoración navideña.

Se trata de un árbol de Navidad de 60 centímetros con 66 ramas flexibles moldeables. Además, es de montaje sencillo gracias al sistema de encaje.

Árbol de Navidad. / Lidl

Además, lo tienes en color blanco y verde; y viene acompañado de 24 bolas de Navidad con cintas para colgarlas y adornar el árbol de forma individualizada. Asimismo se guarda en poco espacio y tiene sorporte.

Precio

¿Y cuánto pagarías por este árbol de Navidad? Pues tiene un precio de venta recomendado de 9,99 euros, pero en Lidl tiene un descuent del 50 por ciento, con lo que se queda en 4,99 euros. Además, hay un descuento del 20 por ciento extra con el código "DECONAVIDAD".