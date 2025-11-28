Adelántate a la Navidad en Lidl con el abeto más barato que puedes encontrar: 50% de descuento y dos modelos disponibles
Además, tienes un descuento extra del 20% por decoración navideña
Queda muy poquito para Navidad, pero si quieres adelantarte a esta festividad corre a Lidl donde tienen el abeto más barato que puedes encontrar, con un cincuenta por ciento de descuento y en dos colores. Además, tienes un descuento extra del 20 por ciento por decoración navideña.
Se trata de un árbol de Navidad de 60 centímetros con 66 ramas flexibles moldeables. Además, es de montaje sencillo gracias al sistema de encaje.
Además, lo tienes en color blanco y verde; y viene acompañado de 24 bolas de Navidad con cintas para colgarlas y adornar el árbol de forma individualizada. Asimismo se guarda en poco espacio y tiene sorporte.
Precio
¿Y cuánto pagarías por este árbol de Navidad? Pues tiene un precio de venta recomendado de 9,99 euros, pero en Lidl tiene un descuent del 50 por ciento, con lo que se queda en 4,99 euros. Además, hay un descuento del 20 por ciento extra con el código "DECONAVIDAD".
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
- Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)