Largas filas en Lidl para hacerse con la máquina de hielo con un increíble descuento del 70 por ciento

Tener cubitos de hielo en la nevera es una costumbre que solemos tener para poder enfriar nuestras bebidas en cualquier momento. Pero cuántas veces te ha pasado que has ido a coger unos hielos y no había. Pues ya nunca más gracias a Lidl, que ha puesto a la venta una máquina de hacer hielos con un increíble descuento del 70 por ciento, se formarán colas para hacerse con una de ellas.

Se trata de una máquina eléctrica para hacer cubitos de hielo fácil de llenar y drenar. Preparás cubitos de hielo en tan solo 6 -13 minutos y es ideal para acompañar las bebidas en todo tipo de reuniones.

Máquina de hielo. / Lidl

Lo mejor de todo es que esta máquina produce 15 kilos de hielo por día y almacena hasta 0,7 kilos de hielo. Además, no necesita instalación y tiene un panel de control fácil de usar.

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta máquina de hielo tiene un precio de venta recomendado de 134,99 euros, pero en Lidl tiene un superdescuento del 70 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros.