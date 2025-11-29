El aspirador recargable y compacto de Lidl: aspira seco y mojado por menos de 30 euros

Limpiezas rápidas, poco espacio en casa y presupuesto ajustado: ese es el escenario para el que Lidl ha sacado su aspirador recargable de mano de 20 V, un pequeño electrodoméstico que se ha colado en la sección de bazar de la cadena alemana a un precio de 27,99 euros, IVA incluido. Un precio claramente por debajo de muchos aspiradores de mano del mercado, pero con una ficha técnica más que interesante para quien quiere algo cómodo y todoterreno.

Lo primero que llama la atención es que se trata de un aspirador sin cable, compacto y de mano, pensado tanto para el hogar como para el coche. Funciona con batería de iones de litio de 20 V (2 Ah) y ofrece hasta 35 minutos de autonomía en modo ECO y 20 minutos en modo Turbo, suficiente para una buena ronda de limpieza por sofás, mesas, cajones o el interior del vehículo. Además, el tiempo de carga es inferior a dos horas, según detalla la web de Lidl.

Otra de sus claves está en la versatilidad: este modelo está diseñado para aspirar suciedad seca y húmeda, de manera que sirve tanto para migas, polvo o arena como para pequeños derrames de líquidos. El depósito es transparente, sin bolsa, y se extrae pulsando un botón, con una capacidad máxima de 400 ml. Para quienes pasan del cubo y la escoba y prefieren solucionarlo con un solo gesto, es un gadget bastante resolutivo.

En el apartado de accesorios, Lidl no se queda corto. El paquete incluye:

Boquilla para juntas , para llegar a esquinas y ranuras.

, para llegar a esquinas y ranuras. Boquilla universal para superficies generales.

para superficies generales. Cepillo pequeño para muebles y tejidos.

para muebles y tejidos. Boquilla específica para líquidos .

. Cepillo rotatorio motorizado, pensado para pelos de mascotas y tapicerías, ideal para sofás o moquetas del coche.

Todo ello se guarda en una estación de carga que puede montarse en la pared y que sirve también como soporte para el aspirador y las boquillas, evitando que acaben desperdigadas por el armario de limpieza.

En cuanto a la calidad del aire, el aparato incorpora un filtro HEPA lavable, un punto a favor para personas con alergias o para quienes no quieren estar comprando recambios cada poco tiempo. A esto se suma una luz LED integrada que ilumina la zona de trabajo: muy práctica para limpiar el coche de noche, revisar debajo del sofá o ver claramente lo que hay en el fondo de un cajón.

Un detalle importante: aunque hablemos de un aspirador “de mano”, la potencia no es simbólica. Lidl indica una potencia máxima de 120 W y dos velocidades de uso (ECO y Turbo), por lo que el usuario puede elegir entre alargar batería o tirar de fuerza bruta según la tarea. El aparato forma parte del ecosistema PARKSIDE X 20 V Team, lo que significa que es compatible con todas las baterías de esa serie. Eso sí, la batería no viene incluida en el pack: quien ya tenga herramientas Parkside podrá reutilizar la suya; quien no, tendrá que adquirirla aparte, aunque seguirá siendo un conjunto bastante económico frente a otras marcas.

Por último, el aspirador se mueve en cifras muy razonables en tamaño y peso: alrededor de 40–42 cm de largo y menos de 1,3 kilos con batería, lo que lo hace manejable incluso para limpiezas prolongadas o para personas mayores que buscan algo ligero. Como ocurre con otros artículos de bazar, Lidl advierte en su web de que la disponibilidad puede variar entre compra online y tienda física y que el stock es limitado, típico de sus campañas semanales.