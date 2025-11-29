Colas en Lidl para hacerse con la solución definitiva de limpieza para la casa: lista en 15 segundos y sin necesidad de utilizar productos químicos

Tener la casa totalmente limpia es una de nuestras principales obsesiones. Pero, ¿y si pudiéramos hacerlo si necesidad de utilizar productos químicos? Pues en Lidl tienen la solución definita para la limpieza para la casa que, además, está lista en tan solo 15 segundos. Supone un importante ahorro que notarás mes a mes, así que se formarán colas en Lidl para hacerse con una de ellas.

Se trata del limpiador a vapor Steam ONE de Vileda, con una potencia de 1.550 watios y una capacidad de su tanque de 0,4 litros.

Limpiador a vapor / Lidl

Y es que este limpiador de Vileda será un gran aliado. Permite una limpieza profunda e higiénica, además de respetuosa con el medio ambiente porque no usarás productos químicos. Además, incluye una funda de microfibra de alta calidad para una limpieza sin rayas.

Está listo para usar en solo 15 segundos y la temperatura del vapor elimina aproximadamente el 99,9% de las bacterias y los virus. Además, el nuevo ajuste de vapor predefinido proporciona la intensidad y la humedad óptimas para cada suelo.

Tiene un manejo óptimo gracias al mango ergonómico mejorado y es de fácil montaje, sin herramientas, y de fácil manejo. Asimismo, incluye deslizador para alfombras para la higienización de alfombras y tapicerías.

Dinero

Pero espera, seguro que piensas que este limpiador vale mucho dinero. Pues tampoco. Su precio de venta recomendado es de 114,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 39 por ciento, con lo que se queda en 69,99 euros, todo un chollo.