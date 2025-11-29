LIdl lo vuelve a hacer y arrasa con un aspirador limpiaventanas (y mamparas): "sin rayas ni goteo"

Si limpiar las ventanas, los espejos del baño o la mampara de la ducha es una de esas tareas que siempre se aplazan, Lidl tiene un pequeño aparato pensado justo para eso: el Leifheit Aspirador de ventana Dry and Clean, un limpiacristales eléctrico que succiona el agua y deja las superficies lisas sin rastro de gotas ni cercos. El dispositivo se vende en la web de la cadena dentro de la sección de aspiradoras y limpieza del hogar y, en el marco de las ofertas actuales, se sitúa en torno a los 42,99 euros, rebajado desde 44,99 según la propia ficha de producto y el listado de promociones.

La idea del Dry and Clean es sencilla: primero se moja o se pulveriza el cristal con el producto de limpieza que cada uno prefiera y, después, el aparato aspira el agua sucia dejando el cristal seco y uniforme. Lidl resume el resultado en una frase clara: “aspirado sin rayas ni goteo”, algo que lo convierte en una alternativa mucho más cómoda al clásico combo de cubo, bayeta y papel de cocina.

Según la información oficial de la web de Lidl, este Leifheit está pensado para todo tipo de superficies lisas, no solo ventanas: sirve también para espejos, azulejos o mamparas de ducha, de modo que puede aprovecharse en varias zonas de la casa con un único aparato. Además, la marca destaca que se puede utilizar a 360 grados, es decir, en posición inclinada, horizontal o incluso por encima de la cabeza, algo útil para cristales altos o zonas difíciles.

Uno de sus puntos fuertes es la autonomía. El Dry and Clean incorpora una batería de iones de litio de larga duración capaz de ofrecer hasta 35 minutos de uso con una sola carga, lo que la propia Lidl traduce en alrededor de 100 m² limpiados gracias a un sistema de espera automática que ahorra energía cuando el aparato no está en contacto con la superficie. Esto significa que en una sesión se pueden abordar prácticamente todas las ventanas de una vivienda media sin tener que volver al cargador.

El diseño también está pensado para facilitar la vida al usuario. El aspirador pesa menos de un kilo (0,89 kg) y tiene un tamaño compacto (unos 32 x 28 x 15 cm), lo que ayuda a manejarlo con una sola mano sin que resulte aparatoso. El depósito de agua sucia cuenta con una abertura extragrande, que según Leifheit hace que sea muy fácil de vaciar y limpiar, evitando ese momento poco agradable de pelearse con piezas pequeñas o rincones imposibles.

Entre las características que más llaman la atención está la posibilidad de acoplar el aparato a los mangos Leifheit ClickSystem, lo que permite llegar a ventanas muy altas, invernaderos o ventanas de tejado sin necesidad de subirse a una escalera. Para quienes tienen un ventanal grande o un mirador, esta compatibilidad es un plus importante y lo acerca más a una herramienta semiprofesional que a un simple gadget doméstico.

Si resumimos lo que ofrece este aspirador de ventana de Lidl, la lista queda así: