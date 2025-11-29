Oferta sin precedentes en Lidl, que tira el precio de su robot estrella de cocina, bajándolo 200 euros

Si llevas tiempo tentado con el famoso robot de cocina de Lidl, este puede ser el momento de dar el salto. El Monsieur Cuisine Smart, el modelo más avanzado de la cadena alemana y Producto del año 2024, está rebajado un 40% en la tienda online, pasando de 499,99 a 299,99 euros, según detalla la propia web de Lidl. La oferta, además, está limitada a 2.200 unidades, lo que refuerza la sensación de “oportunidad puntual” más que de simple rebaja de catálogo.

Se trata de un robot de cocina multifunción de 1.200 W que busca competir de tú a tú con modelos bastante más caros. En la mente de todos, la archiconocida Thermomix. Su competidor barato de Lidl cuece, sofríe, cuece al vapor, amasa, mezcla, bate, pica, tritura, muele y emulsiona, todo en el mismo aparato, gracias a un recipiente mezclador de hasta 3 litros, suficiente para familias o para quien le gusta cocinar para varios días. En la práctica, es el típico “todo en uno” pensado para quienes quieren simplificar la cocina sin renunciar a hacer platos algo más elaborados.

Uno de sus grandes reclamos es el Cooking Pilot, el sistema de recetas guiadas paso a paso. El Monsieur Cuisine Smart llega con más de 600 recetas preinstaladas y, en determinadas preparaciones, ofrece incluso vídeos explicativos (Video Guided Cooking) para ver al detalle cada paso de la receta en la pantalla táctil. Esto lo convierte en un aliado interesante para quienes no se sienten muy seguros entre fogones o simplemente quieren llegar a casa y dejarse llevar por lo que indica el robot.

En el apartado técnico, el aparato llega bien armado:

Potencia total: 1.200 W

1.200 W Función cocción: 1.050 W

1.050 W Función batidora: 1.000 W

1.000 W Temperatura regulable: de 37 a 130 ºC en intervalos de 5 ºC

de 37 a 130 ºC en intervalos de 5 ºC Temporizador: hasta 99 minutos

hasta 99 minutos Velocidad de giro: de 125 a 5.500 rpm

Además, incluye báscula integrada para pesar directamente en el vaso, en intervalos de 5 gramos hasta 5 kilos, y una pantalla táctil de 8 pulgadas, más grande y cómoda que la de generaciones anteriores. Detalle práctico: el vaso incorpora, además de las asas laterales, un mango frontal para poder manejarlo mejor con una sola mano, algo que se agradece cuando está lleno y caliente.

En cuanto a programas, el Monsieur Cuisine Smart viene con 10 modos automáticos preinstalados: amasar, cocer al vapor, sofreír, slow cook, cocción a baja temperatura, fermentar, cocción de huevos, programa de limpieza, batir y hacer puré. A esto se suman otros programas que se añaden mediante actualización, como calentar agua o cocción de arroz, aprovechando que el aparato se conecta a internet. Por si fuera poco, la app asociada permite crear recetas propias con pasos guiados, hacer listas de la compra, usar un planificador semanal y recibir recomendaciones personalizadas.

La parte “smart” del nombre no es marketing vacío: el robot funciona con WiFi y admite control por voz, exclusivo de este modelo, según especifica Lidl. La conexión sirve para registrarse en una cuenta de usuario y recibir actualizaciones mensuales de recetas, ampliando el recetario con el paso del tiempo sin tener que cambiar de máquina. Para quien cocina a menudo, esto significa que el aparato “crece” y se actualiza, en lugar de quedarse congelado con las recetas de fábrica.

Mirando el conjunto, la jugada de Lidl es clara: ofrecer un robot de cocina de gama media-alta en prestaciones a precio de gama media-baja, al menos mientras dure esta promoción de 299,99 euros con envío estándar sin gastos adicionales.