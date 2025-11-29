Ni la tostadora ni el microondas, el electrodoméstico que sí o sí hay que desconectar en una tormenta

Seguro que en más de una ocasión has escuchado que, cuando hay una tormenta, tenemos que desconectar los aparatos eléctricos. Bueno, actualmente los sistemas eléctricos de las viviendas suelen estar bastante protegidos, aunque no todos los aparatos están igual de protegidos, así que es recomendable apagar algunos.

E igual piensas que, entre los electrodomésticos que hay que desconectar está el microondas o la tostadora. Pues no, el electrodoméstico que los expertos recomiendan apagar es el televisor.

Un televisor. / Freepik

Esto se explica porque losl televisores, sobre todo los más modernos, tienen fuentes de alimentación y placas electrónicas muy delicadas, que están pensadas para funcionar con voltajes estables.

Sin embargo, cuando hay una tormeta nuestro sistema eléctrico puede sufrir subidas y bajadas bruscas de tensión, impulsos eléctricos de miles de voltios si un rayo cae cerca y microcortes que hacen que el equipo se reinicie.

Y es que una sola fluctuación fuerte puede quemar la placa principal, la fuente interna los capacitores, con lo que el daño puede ser muy grave.

Qué hacer

Así que si hay una tormenta, desenchufa el televisor, desconecta el cable HDMI y quita el cable de antena o de la televisión por cable, porque también puede transmitir picos de tensión.