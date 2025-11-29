Última oportunidad para hacerte con la freidora de aire más barata que podrás encontrar en Lidl

Queda muy poco tiempo para que desaparezcan las ofertas de Black Friday en Lidl, pero todavía estás a tiempo para hacerte con la freidora de aire más barata que podrás encontrar, que tiene un descuento del 50 por ciento.

Se trata de la freidora de aire de dos litros de capacidad y 1.000 watios de potencia de la marca Salter que cuenta con apagado automático, temporizador y controles de temperatura de hasta 200 grados.

Freidora de aire / Lidl

Una freidora que supone un ahorro de energía de hasta el 67% en comparación con el horno convencional.

Entre sus características, tiene medidor en muslos de pollo por kg/kWh. Su diseño es compacto y tiene tecnología de circulación de calor para cocinar alimentos increíblemente rápido.

Esta freidora de aire que venden en Lidl es ideal para hogares unipersonales, estudiantes y familias pequeñas.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, la freidora de aire de Lidl tiene un precio de venta recomendado de 39,99 euros, que ya es bastante barato de por sí, pero es que viene con un descuento del 50 por ciento, con lo que solo cuesta 19,99 euros, todo un chollo.