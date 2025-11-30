Adiós al frío en invierno: el ventilador calefactor sin aspas que Lidl pone a tiro por menos de 70 euros (y tiene luz LED)

Cuando empiezan a bajar las temperaturas y la calefacción central todavía no está a pleno rendimiento, o brilla por su ausencia, muchos hogares tiran de pequeños aparatos eléctricos para calentar el salón o el dormitorio. Ahí es donde Lidl quiere colarse este invierno con su “Calefactor ventilador sin aspas con LED 1200 W”, un equipo compacto pensado para interiores que busca combinar diseño, comodidad y, sobre todo, un precio bastante contenido: 69,99 euros en su web oficial.

Se trata de un calefactor-ventilador de la marca Tronic con potencia de 1.200 W y 10 niveles de calefacción, suficiente para dar un plus de calor en estancias pequeñas y medianas sin disparar el consumo en comparación con otros aparatos más potentes. La propia ficha del producto destaca que ofrece un “calor agradable gracias a la distribución uniforme del aire”, lo que evita esa sensación de chorro directo que tienen algunos radiadores con ventilador más básicos.

Uno de los puntos que más llaman la atención es su diseño sin aspas, al estilo de los ventiladores de gama alta. Esto tiene dos ventajas claras: no hay riesgo de lesiones si hay niños o mascotas cerca y la limpieza resulta mucho más sencilla, ya que no hay rejillas ni hélices en las que se acumule polvo. Además, Lidl subraya que llega con una carcasa mate elegante, pensada para integrarse sin estridencias en el salón o el dormitorio.

En el apartado de control del clima, el aparato permite regular la temperatura de forma individual entre 5 y 35 ºC, de modo que el usuario puede ajustarla a su gusto sin necesidad de estar encendiendo y apagando continuamente. A eso se suman los 10 niveles de velocidad del flujo de aire, que permiten desde un soplo suave para mantener la temperatura hasta un empuje mayor cuando venimos de la calle tiritando.

Otro detalle pensado para el invierno largo es la función de temporizador de hasta 9 horas, ideal para programarlo por la noche o para que caliente una habitación antes de llegar a casa. El modelo incorpora además una luz ambiental LED en cinco colores diferentes, con opción de cambio de color automático, que convierte el aparato en algo más que un simple calefactor: puede servir como punto de luz suave mientras vemos una serie o leemos.

En seguridad, Lidl remarca que el equipo cuenta con protección contra heladas y contra sobrecalentamiento, así como pies antideslizantes y protección antivuelco, detalles importantes cuando el aparato va a estar muchas horas encendido o en casas con niños correteando alrededor. El paquete incluye también un mando a distancia y un soporte magnético para guardarlo, para poder manejar el calefactor desde el sofá sin tener que levantarse cada vez.

Todo ello llega, según la web de Lidl, con entrega a domicilio y sin gastos de devolución, y con un cable de 1,8 metros que da cierto margen para colocarlo donde más interesa. El calefactor ventilador sin aspas con LED de 1.200 W se presenta como una opción atractiva para quienes buscan un aparato de apoyo para el invierno, con buena lista de funciones y un precio por debajo de los 70 euros, una cifra muy competitiva en un momento en el que calentar la casa se ha convertido casi en un pequeño ejercicio de ingeniería económica.