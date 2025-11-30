Atrápalo antes de que se acabe, Lidl tiene el salmón con un increíble descuento del 22%

Los descuentos hay que atraparlos antes de que se acaben. Y es que en Lidl tienen el salmón con un increíble descuento del 22 por ciento.

Se trata de una bandeja de lomos de salón XXL de 8 x 125 gramos. Una oferta que solo está disponible desde este miércoles, 3 de diciciembre, y hasta el día 9.

lomos de salmón / Lidl

Precio normal

El precio normal de esta bandeja de salmón en Lidl es de 25,70 euros. Sin embargo, tienen en el supermercado de origen alemán un super descuento del 22 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.