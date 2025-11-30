Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Lidl para hacerse con el dispositivo más deseado: menos de 7 euros y en dos elegantes diseños

Tiene un descuento del 30 por ciento por tiempo limitado

Benito Domínguez

Ls supermercados de origen alemán Lidl venden el dispositivo electrónico más deseado por menos de 7 euros y en dos elegantes diseños. Tiene un descuento del 30 por ciento por tiempo limitado, así que se formarán colas en Lidl para hacerse con un de ellos.

Se trata de unos auriculares de botón Bluetooth® True Wireless, ideal para llevar a cualquier sitio.

Auriculares

Auriculares / Lidl

Además, tiene hasta 3 horas de autonomía de reproducción y están disponibles tanto en negro como en blanco.

Descuento

Estos auriculares inalámbricos tienen un precio de venta recomendado de 9,99 euros, pero ahora tienen un descuento en Lidl del 30 por ciento, con lo que se quedan en 6,99 euros, menos de 7 euros.

