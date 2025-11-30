Colas en Lidl para hacerse con el dispositivo más deseado: menos de 7 euros y en dos elegantes diseños
Tiene un descuento del 30 por ciento por tiempo limitado
Ls supermercados de origen alemán Lidl venden el dispositivo electrónico más deseado por menos de 7 euros y en dos elegantes diseños. Tiene un descuento del 30 por ciento por tiempo limitado, así que se formarán colas en Lidl para hacerse con un de ellos.
Se trata de unos auriculares de botón Bluetooth® True Wireless, ideal para llevar a cualquier sitio.
Además, tiene hasta 3 horas de autonomía de reproducción y están disponibles tanto en negro como en blanco.
Descuento
Estos auriculares inalámbricos tienen un precio de venta recomendado de 9,99 euros, pero ahora tienen un descuento en Lidl del 30 por ciento, con lo que se quedan en 6,99 euros, menos de 7 euros.
