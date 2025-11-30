Correos vende la baliza V16 de la DGT: el dispositivo amarillo que sorprende por su precio

En enero de 2026 será obligatorio el uso de baliza geolocalizada en caso de avería o accidente. Correos se ha sumado a la venta de estos dispositivos homologados por la DGT y ha causado un gran revuelo con su precio. El dispositivo amarillo corporativo de Correos cuesta 59.90 euros. Su elevado precio ha causado una oleada de indignación en redes sociales.

"¿Me explicáis como es que en tiendas puede comprarse por 36€ y aquí correos que es un organismo público se venden por casi el doble?", comenta un usuario en X (antes Twitter) ante el anuncio de Correos de la venta de sus balizas.

La indignación por el precio de las balizas de Correos se extiende también a otras redes sociales como TikTok que hablan de un abuso. Hay decenas de vídeos criticando que una empresa pública venda a un precio tan caro un elemento obligatorio.

La falsa baliza

Otros usuarios denuncian una baliza que vendía hace meses Correos. "Mi marido se la compró hace un par de años una en Correos y ahora resulta que no sirve porque ahora se han sacado de la manga que tiene que llevar GPS y las que vendían entonces no tenían", explica una chica en TikTok.

Desde Correos explican que sus balizas actuales están homologadas y se pueden adquirir tanto online como en las oficinas. Aseguran que su dispositivo V16 "es una baliza geolocalizada que emite destellos de alta intensidad a 360º en color amarillo auto. Está equipada con conectividad a la DGT3.0.".

¿Quién no tiene que llevar la baliza?

Ni los coches descapotables con cubierta de lona ni los vehículos de carrocería de aluminio ni las motos tendrán que llevar las nuevas balizas luminosas V16 en el techo. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aclarado esta duda a miles de conductores españoles. Los nuevos dispositivos son obligatorios a partir del 1 de enero de 2026 y sustituirán a los tradicionales triángulos de emergencia para señalizar una avería o un accidente.

El motivo es que en España fallecen alrededor de 25 personas cada año atropelladas en las carreteras por haberse bajado del vehículo para señalizar una incidencia, por lo que el objetivo de los nuevos dispositivos es minimizar los riesgos. No obstante, en el caso de los coches descapotables o de carrocerías de aluminio, este objetivo parece difícil de alcanzar.

Las balizas, según la DGT, permiten una visibilidad luminosa, al encenderse, y también virtual, dado que se conectan a la DGT, lo que permite avisar a los conductores que circulan por la zona a través de navegadores, aplicaciones de movilidad y paneles de mensaje variable. "La implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial", ha afirmado el director general de Tráfico, Pere Navarro.