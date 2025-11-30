La decoración que toda casa navideña debe tener vale menos de dos euros en Lidl: la Navidad empieza aquí

Se acerca la Navidad y en muchas casas españolas empiezan a desembalar cajas: llega la hora de decorar cada hogar con motivos navideños. Una tarea que a muchos les gusta realizar en pareja o en familia. Y se empieza, como no, por la entrada, por la puerta: ahí empieza la Navidad en cuanto a la decoración se refiere.

Lidl ha puesto a la venta estas semanas un felpudo de 40 x 60 centímetros con diseño navideño que se ha convertido en uno de los reclamos de su sección de decoración estacional. Se trata de una alfombra antisuciedad para la entrada del hogar, con uso apto tanto para interiores como para exteriores cubiertos, base antideslizante y un marcado aire festivo, a un precio muy ajustado: 1,99 euros, IVA incluido, según la ficha oficial del producto en la web de la cadena.

Precisamente el felpudo, y la entrada en general, es uno de los primeros elementos, si no el primero, que debe tenerse en cuenta en una casa que se considere 100% navideña.

Bajo la marca Livarno Home, este felpudo está pensado para resistir el trote diario: Lidl lo describe como “resistente, duradero y fácil de cuidar”, con una parte superior de 100 % poliamida y una base de “otro material” que mejora la estabilidad. Además, es apto para su uso sobre suelos con calefacción radiante, siempre que no cubra más de la mitad de la superficie, lo que lo hace compatible con los sistemas modernos de climatización que muchos hogares han ido incorporando.

En el plano práctico, la marca recomienda limpiarlo simplemente aspirando o sacudiendo, de modo que la suciedad que se queda en la entrada no se convierta en una tarea pesada más de la lista. Al contar con base antideslizante, el felpudo mantiene mejor su posición cuando se entra con prisas o con el calzado húmedo, algo especialmente útil en días de lluvia típicos del otoño e invierno. Eso sí, Lidl avisa de que la protección contra el deslizamiento es limitada y puede variar según el tipo de suelo, sobre todo en baldosas o superficies similares, por lo que aconseja asegurarlo en función de las necesidades de cada casa.

El toque claramente navideño llega con su “diseño festivo”, que la web acompaña con varios modelos a elegir —entre ellos motivos como Papá Noel, cascanueces, perro o reno Rudolf—, pensados para que cada entrada tenga un punto de personalidad propia. No deja de ser un detalle sencillo, pero marca el tono: el felpudo se convierte en la primera “guirnalda” de la casa, el primer aviso de que dentro ya huele a luces, árbol y reuniones familiares. En un momento en el que muchos hogares buscan decorar sin disparar el presupuesto, piezas pequeñas pero visibles como esta ayudan a crear ambiente sin grandes inversiones.

Además de su precio base de 1,99 euros, el felpudo se integra en la campaña online de decoración estacional de Lidl, con promociones adicionales como el -20 % extra con el código “DECONAVIDAD” indicadas en la propia página del producto, lo que refuerza su imagen de “detalle navideño low cost”. El artículo puede adquirirse a través de la tienda online de la cadena, con entrega a domicilio en unos días, y figura también entre los productos disponibles en tienda física en función del stock de cada establecimiento, según señala Lidl en el apartado de disponibilidad. Para quienes quieren dar un aire navideño a la entrada sin gastar más de lo que cuesta un café con pincho, este felpudo se presenta como una de las opciones más redondas de la temporada.