Lidl abarata la moda navideña del Grinch: lo que cuesta (y es poco) vestir así a toda la familia esta Navidad

La Navidad ya no va solo de renos y Papá Noel. En los últimos años El Grinch se ha colado en adornos, películas y ahora también en la ropa de casa. Lidl ha decidido aprovechar esa tendencia con una colección completa de pijamas y prendas para dormir o estar por casa, pensada para que toda la familia pueda ir a conjunto sin gastar demasiado. En su apartado “Grinch en tu tienda” agrupa pijamas para hombre, mujer e infantil, sudaderas, calcetines y otros artículos con el icónico personaje, todos a precios muy contenidos: los pijamas largos de adulto se quedan en 11,99 euros, los infantiles en 6,99 y las sudaderas infantiles en 6,49 euros.

El corazón de esta colección son los pijamas largos de El Grinch para hombre y mujer. El modelo masculino incorpora bolsillos laterales y cintura elástica con cordón, pensado para resultar cómodo y práctico durante las vacaciones navideñas, y se vende online por 11,99 euros, dentro de la gama de pijamas de hombre de la cadena. El pijama de mujer, también a 11,99 euros, ofrece bolsillos laterales, cintura elástica y cordón de ajuste, y está disponible en dos combinaciones de color (gris y blanco/rojo). En la ficha del producto se destaca que el tejido está compuesto mayoritariamente por algodón, con variantes de algodón puro o con mezcla de viscosa para aportar suavidad y comodidad al llevarlo.

Para los más pequeños, Lidl ha preparado un pijama infantil de El Grinch que sigue la misma línea: camiseta de manga larga con cuello redondo, puños en mangas y piernas y pantalón con cintura elástica. La marca subraya que es una prenda “cómoda de llevar” gracias a su alto contenido de algodón o algodón puro, según el modelo, y mantiene también un diseño navideño con estampados integrales. Todo ello, por 6,99 euros en la tienda online. Es decir, un precio muy por debajo de lo habitual en colecciones licenciadas, donde los personajes famosos suelen encarecer la etiqueta.

La colección se completa con más prendas para niños, como la sudadera infantil El Grinch, pensada para combinar con los pijamas o usar a diario con vaqueros o chándal. Esta sudadera, también con motivos del personaje, se ofrece por 6,49 euros, según el catálogo específico de productos del Grinch. A eso se suman los calcetines infantiles El Grinch, en pack de 2 pares, confeccionados “con algodón”, una opción económica para que los peques lleven al personaje incluso cuando no llevan el pijama puesto. Valen menos de tres euros.

Para rematar el conjunto están las zapatillas unisex de El Grinch, diseñadas para estar por casa, que se venden a través de la tienda online de Lidl dentro de la misma colección temática por 7,99 euros. Uno de los modelos es especialmente llamativo y hará las delicias de los más fans del personaje navideño.

Y, para los auténticos fans, la cadena ofrece también un peluche de El Grinch (5,9 euros), que puede comprarse online y en algunas tiendas físicas, según indica la ficha del producto, convirtiéndose en el complemento perfecto para decorar el sofá o la habitación durante las fiestas.

En conjunto, la propuesta de Lidl permite montar un “pack navideño” completo a precio ajustado. A modo de ejemplo: una familia formada por dos adultos y un niño podría equiparse con tres pijamas de El Grinch más una sudadera infantil y un pack de calcetines por un importe que ronda los 40 euros, manteniéndose dentro de la filosofía de la cadena, que en su sección de pijamas de mujer recuerda que cada temporada crea modelos “baratos” pero “siempre con la calidad y el buen precio que nos caracteriza”. Es una forma de sumarse a la moda de los pijamas navideños a juego sin que la factura se dispare.