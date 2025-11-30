El revolucionario aparato todoterreno de Lidl que corta, centrifuga y conserva por menos de 15 euros (aunque por tiempo limitado)

El catálogo online de Lidl tiene estos días uno de esos chollos de cocina que hacen la vida más fácil por poco dinero: el Genius Cuenco de acero inoxidable multifunción, un bol “todo en uno” pensado para cortar, lavar, centrifugar y guardar alimentos, que pasa de 39,99 a 14,99 euros, con un descuento del 62 % dentro de la campaña de Black Week.

Según la ficha oficial del producto en la web de Lidl, se trata de un cuenco de acero inoxidable cepillado, con capacidad aproximada de 4,5 litros y un diámetro de unos 25 centímetros (26 cm en el caso de las tapas), acompañado por varios accesorios que lo convierten en una pequeña estación de trabajo para la encimera. Incluye escala de medición, centrifugador y recipiente de acero, todo integrado en una misma pieza de menaje.

Lidl lo presenta como ideal para cortar ensaladas, verduras, frutas, queso y mucho más. En la práctica, el juego está pensado para encadenar varias tareas sin cambiar de recipiente. Entre sus elementos destacan:

Inserto de cuchillo extra grande en calidad G-NOX , que permite trocear lechuga, verduras, frutas o queso directamente en el cuenco.

, que permite trocear lechuga, verduras, frutas o queso directamente en el cuenco. Tamiz o cestillo centrífugo , que se coloca en el interior para escurrir y secar los alimentos.

, que se coloca en el interior para escurrir y secar los alimentos. Tapa centrífuga con sistema de drenaje de agua integrado , que completa el sistema de secado.

, que completa el sistema de secado. Tapa de mantenimiento fresco, pensada para transportar o guardar la preparación en la nevera.

La propia descripción de Lidl subraya que la innovadora tapa centrífuga con sistema de drenaje de agua, combinada con el tamiz centrífugo, es “perfecta para secar lechugas, verduras y mucho más”. Es decir, se puede lavar la ensalada en el mismo bol, colocar el cestillo, cerrar la tapa, accionar la función de centrifugado y eliminar el agua sin necesidad de otro utensilio.

El diseño también está pensado para que el cuenco sea estable y manejable. En la base incorpora un anillo de silicona antideslizante, que evita que el recipiente se mueva mientras se corta o se mezcla. Las diferentes tapas y accesorios están fabricados en ABS, SAN y PP, mientras que el cuerpo principal es de acero inoxidable cepillado SS304, un clásico en menaje de cocina por su resistencia y facilidad de limpieza. El conjunto pesa alrededor de 1,8 kilos, lo que transmite sensación de robustez sin resultar incómodo de manipular.

Donde realmente llama la atención este producto es en el precio. En la web de Lidl se anuncia como “Oferta Black Friday / Black Week”, con un descuento del 62 %: de 39,99 a 14,99 euros, IVA incluido. La cadena recuerda en su apartado de Black Week que se trata de ofertas “solo por tiempo limitado”, lo que significa que esta rebaja está ligada a la campaña y no al precio habitual del producto.

Se trata de una buena oportunidad para tener un revolucionario y sorprendentemente aparato en la cocina que, además, sirve para realizar varias tareas básicas en el cocinado diario de nuestras recetas.