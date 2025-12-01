Aterriza en Lidl la solución definitiva para preparar cafés como todo un profesional: no ocupa espacio y podrás hacer bebidas calientes y fríos

Los cafés que te haces en casa no saben como los que tomas en una cafetería. Y eso es porque no tienes los utensilios necesarios. Afortunadamente, ha aterrizado en Lidl la solución definitiva para preparar cafés como un profesional, además no ocupa espacio y podrás hacer bebidas frías y calientes.

Y no no es una cafetera profesional, sino un espumador de leche de la marca Severin con una potencia de 450 watios.

Espumador. / Lidl

Con este espumador podrás sacar esa cremita de leche que le da el punto al café, además, tiene dos programas para diferentes cantidades de espuma, y opción fría y caliente.

Además, es ideal para calentar la leche. Tiene apagado automático y un recipiente con revestimiento antiadherente para fácil limpieza.

Asimismo, dispone de un sistema 360º, permite colocar el recipiente desde cualquier dirección, preparando hasta 200 mililítros de leche.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este espumador de leche tiene un precio de venta recomendado de 49,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 34,99 euros.