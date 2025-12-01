Largas colas en Lidl para hacerse con la freidora de aire con la que podrás preparar varias comidas a la vez a un precio sin competencia
Tiene una capacidad de siete litros
La freidora de aire se ha convertido en el electrodoméstico imprescindible en cualquier cocina, pero muchas tienen un tamaño muy pequeño que permiten cocinar muy poca cantidad de comida. Pues eso se acabó con la freidora de aire que venden en Lidl que te permite cocinar varias cosas a la vez con su enorme capacidad de siete litros. Además, tiene un precio sin competencia, se formarán colas para hacerse con una de ellas.
Se trata de la freidora de aire Salter con cesta doble y una potencia de 2.300 watios que puede coger una temperatura de hasta 200 grados.
Además, tiene una ventana de vidrio para ver cómo se cocina la comida y un temporizador de 60 minutos.
Esta freidora de aire de cesta doble tiene Indicador LED digital con pantalla táctil y su compartimento para freír extraíble tiene revestimiento antiadherente.
Dispone de 6 programas y función SYNC COOK para diferentes funciones y platos, ¡listos para servir al mismo tiempo!
Asimismo, tiene una tecnología de circulación de aire de alta velocidad.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta freidora de aire de gran capacidad que venden en Lidl tiene un precio de venta recomendado de 79,99 euros, pero en los supermercados de origen alemán tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 63,99 euros.
