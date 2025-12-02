Adiós a la funda del móvil, hay una nueva alternativa que será tendencia

El periodista y experto en tecnología de la BBC Thomas Germain realizó un experimento para comprobar si la funda del móvil es realmente útil. Y parece que vamos a tener que decirle adiós a las fundas, porque hay una alternativa que será tendencia, al tiempo.

El experimento de Germain consistió en usar su móvil sin funda de protección durante 30 días, asegurando que, una vez que pasó este tiempo, su dispositivo no presentaba daños a pesar de haber sufrido varios golpes y caídas durante ese tiempo.

La conclusión de lo que le ocurrió a Germain es que cada vez se hacen móviles más resistentes con lo que parece que las fundas podrían acabar desapareciendo.

De todos modos, son los usuario los que tienen que sopesar las ventajas y los inconvenientes de utilizar fundas protectoras en sus teléfonos. La principal ventaja, claro está, es que está más protegido; pero entre los inconvenientes está que se calienta más el teléfono, que hace que el dispositivo sea más grande, haciendo que en algunos casos no entre en el bolsillo; o que no deje ver nuestro móvil en todo su esplendor.

Aunque ha habido fundas para el móvil durante la mayor parte de la historia de los teléfonos móviles, su uso se generalizó con la entrada de los móviles inteligentes, que parecían mucho más delicados.

Sin embargo cada vez se hacen móviles más resistentes y bonitos, lo que hace que algunas personas estén dejando de usar las típicas fundas para mostrarlos en todo su esplendor. Y es que, es muy probable que si un móvil se cae al suelo desde una altura menor de dos metros no se vaya a romper, a lo sumo tendrá algún rasguño.

Consumidor

Pero bien, la decisión final está en el consumidor, que analizará los pros y los contras de la funda del móvil.