Aterriza en Lidl la solución para ganar más espacio en la cocina que te costará menos de 6 euros
Seguro que ni habías pensado en ello
No todo el mundo puede tener una amplia cocina donde preparar la comida. Sin embargo, en Lidl tienen la solución para ganar más espacio en la cocina que te costará menos de 6 euros.
Se trata de un cubrevitrocerámicas de vidrio, con los que podrás aprovechar el espacio de la vitrocerámica para otros quehaceres. Además, está disponible en tres modelos, piedra, madera y cemento.
Estos cubrevitrocerámicas están elaborados en vidrio templado y son resistentes a los arañazos y cortes. Además, es higiénico gracias a su superficie inodora y resistente a las manchas.
Asimismo, no debes preocuparte de que se muevan, ya que tienen pies antideslizantes para una sujeción segura. Su medida es de 50 x 56 centímetros y, eso sí, no puedes colocar objetos calientes como ollas o sartenes.
Cuánto cuesta
¿Y cuánto cuestan estos cubrevitrocerámicas? Pues tienen un precio de venta recomendado de 6,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 21 por ciento, con lo que se quedan en 5,49 euros.
- Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras
- El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
- Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- La gran fiesta de las mujeres de La Corredoria: 'Fue una jornada estupenda
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos