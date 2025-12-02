Aterriza en Lidl la solución para ganar más espacio en la cocina que te costará menos de 6 euros

No todo el mundo puede tener una amplia cocina donde preparar la comida. Sin embargo, en Lidl tienen la solución para ganar más espacio en la cocina que te costará menos de 6 euros.

Se trata de un cubrevitrocerámicas de vidrio, con los que podrás aprovechar el espacio de la vitrocerámica para otros quehaceres. Además, está disponible en tres modelos, piedra, madera y cemento.

Cubrevitroceramicas de vidrio / Lidl

Estos cubrevitrocerámicas están elaborados en vidrio templado y son resistentes a los arañazos y cortes. Además, es higiénico gracias a su superficie inodora y resistente a las manchas.

Asimismo, no debes preocuparte de que se muevan, ya que tienen pies antideslizantes para una sujeción segura. Su medida es de 50 x 56 centímetros y, eso sí, no puedes colocar objetos calientes como ollas o sartenes.

Cuánto cuesta

¿Y cuánto cuestan estos cubrevitrocerámicas? Pues tienen un precio de venta recomendado de 6,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 21 por ciento, con lo que se quedan en 5,49 euros.