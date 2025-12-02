Colas en Lidl para hacerse con la nueva línea de belleza de Lidl que solo estará disponible durante una semana: cinco productos distintos desde un euro

Cada vez queremos cuidarnos más, por eso no podemos desaprovechar las ofertas que tenemos a nuestra mano. Y es que los supermercados de origen alemán Lidl han sacado una nueva línea de belleza basada en el aceite de argán, muy apreciado en el mundo beauty. Se trata de cinco productos distintos desde un euro y solo estarán disponibles durante una semana. Seguro que se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de estos productos.

Y es que el aceite de argán hidrata, suaviza y repara tanto la piel como el cabello gracias a sus propiedades. Así, en Lidl podremos encontrar un sérum capilar reparador de argán en formato de 100 mililítros que cuenta con cinco aceites vegetales. Este sérum repara, nutre en profundidas y aporta brillo y suavidad al cabello. Su precio de venta recomendado es de 4,99 euros, pero con la tarjeta Lidl Plus te hacen un 20 por ciento de descuento, con lo que se queda en 3,99 euros.

Sérum capilar. / Lidl

También puedes hacerte con una mascarilla de argán, que es ideal para cabellos secos y desvitalizados. El bote de 400 mililítros te sale por 2,35 euros. Asimismo, tienes el champú y gel de baño de argán, en formatos de 400 y 750 mililítros, respectivamente. El champú te sale en 1,89 euros, mientras que el gel cuesta 1,79 euros, eso sí, con un descuento del 16 por ciento, porque su precio de venta recomendado es de 2,15 euros.

Por último, puedes hacerte con la crema corporal de argán en su formato de 250 mililítros por 1,09 euros. Eso sí, tiene un descuento del 15 por ciento, porque su precio de venta recomendado es de 1,29 euros.

Productos de argán. / Lidl

Disponibilidad

Estos productos estarán disponibles en el supermercado Lidl desde el lunes, día , hasta el día 14.