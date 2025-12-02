Colas en Lidl para hacerse con la nueva línea de belleza de Lidl que solo estará disponible durante una semana: cinco productos distintos desde un euro
El aceite de argán es muy apreciado en el mundo beauty
Cada vez queremos cuidarnos más, por eso no podemos desaprovechar las ofertas que tenemos a nuestra mano. Y es que los supermercados de origen alemán Lidl han sacado una nueva línea de belleza basada en el aceite de argán, muy apreciado en el mundo beauty. Se trata de cinco productos distintos desde un euro y solo estarán disponibles durante una semana. Seguro que se formarán colas en Lidl para hacerse con uno de estos productos.
Y es que el aceite de argán hidrata, suaviza y repara tanto la piel como el cabello gracias a sus propiedades. Así, en Lidl podremos encontrar un sérum capilar reparador de argán en formato de 100 mililítros que cuenta con cinco aceites vegetales. Este sérum repara, nutre en profundidas y aporta brillo y suavidad al cabello. Su precio de venta recomendado es de 4,99 euros, pero con la tarjeta Lidl Plus te hacen un 20 por ciento de descuento, con lo que se queda en 3,99 euros.
También puedes hacerte con una mascarilla de argán, que es ideal para cabellos secos y desvitalizados. El bote de 400 mililítros te sale por 2,35 euros. Asimismo, tienes el champú y gel de baño de argán, en formatos de 400 y 750 mililítros, respectivamente. El champú te sale en 1,89 euros, mientras que el gel cuesta 1,79 euros, eso sí, con un descuento del 16 por ciento, porque su precio de venta recomendado es de 2,15 euros.
Por último, puedes hacerte con la crema corporal de argán en su formato de 250 mililítros por 1,09 euros. Eso sí, tiene un descuento del 15 por ciento, porque su precio de venta recomendado es de 1,29 euros.
Disponibilidad
Estos productos estarán disponibles en el supermercado Lidl desde el lunes, día , hasta el día 14.
- Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras
- El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
- Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- La gran fiesta de las mujeres de La Corredoria: 'Fue una jornada estupenda
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos