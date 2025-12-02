Corre a Lidl, el calefactor más viral a un precio sin competencia, hasta tres veces más barato que en otros supermercados

Seguro que has visto en las redes sociales un buen número de vídeos en los que aparece un calefactor de pequeño tamaño que se pone directamente en el enchufe. Pues este calefactor viral llega a Lidl y con un precio sin competencia, hasta tres veces más barato que en otros supermercados.

Se trata de una alternativa por la que apuesta cada vez más gente, ya que este tipo de calefactores cerámicos de enchufe suponen toda una revolución. Primero por su pequeño tamaño, lo que los hace ideales para los espacios más reducidos, como puede ser el cuarto de baño. Además, son mucho más seguros que los calefactores tradicionales.

calefactor ceramico de enchufe / Lidl

En el caso del de Lidl, se trata de un calefactor cerámico de enchufe de 600 watios con una pantalla LED con 4 elementos de control para el ajuste digital de la temperatura. Además, tiene control de temperatura continuo de 6 a 32 grados.

Además, tiene función de temporizador de 24 horas, protección contra sobrecalentamiento para mayor seguridad y función de post-ventilación (apagado después de 30 segundos).

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que puedes hacerte con uno de ellos por 9,99 euros frente a los 34,99 euros que cuesta un producto similar en uno de los principales hipermercados, tal y como señalan desde Lidl.

Web y tienda

Si no quieres esperar, puedes hacerte ya con uno de estos calefactores de enchufe a través de la web de Lidl, mientras que si quieres adquirirlo en tienda tendrás que esperar hasta el día 12.